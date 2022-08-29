У зоопарку Гани леви розтерзали чоловіка. Хотів вкрасти білих левенят?

Фавур Нуноо

BBC News Піджин, Аккра

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Accra Zoo/ Facebook Підпис до фото, Розслідування має встановити мотиви зловмисника та обставини нападу лева

Влада Гани в Африці розпочала розслідування обставин загибелі чоловіка, який заліз у вольєр з левами у зоопарку в столиці країни Аккрі.

За словами офіційних осіб, чоловік середнього віку помер від отриманих травм після нападу тварин у неділю.

Згідно з заявою представників охорони дикої природи, мотиви зловмисника ще не встановлені.

Тіло жертви дістали із вольєра та доставили до місцевого моргу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження для встановлення мотивів зловмисника та обставин нападу.

На момент інциденту у вольєрі перебували лев, левиця та двоє дитинчат.

"У левів є дитинчата, тому, якщо ви підійдете занадто близько, вони можуть відчути, що ви намагаєтеся забрати їхніх дитинчат", - розповів журналістам заступник міністра земель і природних ресурсів Беніто Овусу Біо.

"Ми просимо громадськість утриматися від подібних дій", - додав він.