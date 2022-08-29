Наступ ЗСУ на Херсонщині. Що відбувається на півдні

1 година тому

Автор фото, Reuters

З самого ранку почала з'являтися інформація про контрнаступ українських військових у Херсонській області. Основну частину області росіяни окупували ще з березня.

Російська влада спочатку назвала це фейком, а потім підтвердила.

Українські військові та керівники країни поки що коментують можливий наступ дуже обережно.

Перші заяви про наступ

Повідомлення про наступ ЗСУ у Херсонській області почалися з відео, опублікованого оперативним угрупуванням військ ЗСУ "Каховка".

Відео підписали так: "109 полк "ДНР" відійшов зі своїх позицій на Херсонщині".

Саме відео викликало сумніви - у ЗМІ прозвучали припущення, що це постановка. І його зняв не боєць самопроголошеної "ДНР".

Проте видання "Громадське" повідомило, що його джерела у ЗСУ підтвердили: українські військові нібито прорвали першу лінію оборони російських військ у Херсонській області, після чого один із полків відступив.

Близько 12:00 оперативне угруповання військ "Каховка" повідомило у фейсбук, що ключові мости через Дніпро на Херсонщині пошкоджені ударами Himars настільки, що фактично перетворилися у пішохідні.

Співрозмовник ВВС серед офіцерів на Херсонщині також розповів про пожвавлення на півдні і поступовий наступ з боку ЗСУ.

З офіційних осіб про початок наступу в Херсонській області заявила лише керівниця пресцентру сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк, причому досить розмито: "ЗСУ розпочали наступальні дії з різних напрямків на півдні, в тому числі і на Херсонщині".

Гуменюк при цьому попросила менше розповсюджувати інформацію, щоб не заважати військовим.

На спеціальному брифінгу вона підтвердила свої слова про наступ і закликала мешканців Херсонщини виїздити з регіону або бути у безпечних місцях.

Голова офісу президента Андрій Єрмак обмежився фразою - "Попереду наш Херсон". Його радник Михайло Подоляк жартома написав у твіттері про переговори на півдні України: "Переговори з Росією в єдиному можливому сьогодні форматі веде спеціальна українська делегація, зокрема на південному напрямку фронту. "Перемовини" відбуваються успішно. Очікуємо на нові "компроміси" у вигляді "жестів доброї волі".

Реакція Росії

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Росіяни спочатку категорично заперечували початок українського контрнаступу. Так званий очільник анексованого у 2014 році Криму Сергій Аксьонов назвав повідомлення про наступ "черговим фейком української пропаганди".

Потім про "фейк" заявив Кирило Стремоусов, заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області.

"Наступ ЗСУ - це якась ілюзія, кіно. Ніхто нікуди не наступає, ніхто не відступає. Це все фантазія", - цитують його російські ЗМІ.

Ближче до вечора з'явились повідомлення про вибухи в окупованій Новій Каховці і Мелітополі.

Голова окупаційної адміністрації міста Володимир Леонтьєв повідомив, що за добу українські війська завдали понад десять ракетних ударів по Новій Каховці.

Про запеклі обстріли на півдні розповів і Ігор Гіркін - російський військовий у відставці, ексспівробітник ФСБ, який раніше входив до керівництва самопроголошеної "ДНР", а зараз активно коментує дії росіян в Україні.

"На Херсонському фронті у другій половині дня ЗСУ розпочали великомасштабну атаку з плацдарму на річці Інгулець, з району Андріївки, і досягли деякого поступу", - написав Гіркін у телеграм.

"Усі стаціонарні мости через Дніпро - виведені з ладу. Перетнути Дніпро на транспортних засобах тепер можна лише за поромною та понтонною переправою", - пише Гіркін у телеграм.

Автор фото, Getty Images

За його словами, під запеклими обстрілами окуповані Нова Каховка, Берислав, Донецьк, Макіївка, Ясинувата, Горлівка та багато інших населених пунктів.

Згодом Гіркін написав, що ЗСУ вдалось просунутись під час наступу.

Ввечері події прокоментувало і російське міноборони.

"У понеділок протягом дня за прямою вказівкою Зеленського українські війська зробили спробу наступу у Миколаївській та Херсонській областях у трьох напрямках. Внаслідок активної оборони угруповання російських військ підрозділи української армії зазнали великих втрат", - повідомили росіяни.

Вони стверджують, що спроба наступу провалилась.

Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, як і Наталя Гуменюк, закликав жителів, які залишаються на окупованій території, убезпечити себе і своїх близьких: перебувати якомога ближче до укриттів і подалі від військових об'єктів армії РФ, не підходити до вікон і мати аптечки для надання першої медичної допомоги, запастись питною водою і продуктами.

У вечірньому зведенні генштабу ЗСУ інформації про можливий наступ на Херсонщині не було.

В умовах війни ВВС не може перевірити правдивість цих заяв.

В Україні не перший місяць говорять про перспективи контрнаступу на півдні країни, зокрема в Херсонській області, окупованій ще у березні.

Кореспондент ВВС Ілля Абішев про ситуацію в Херсонській області:

Українські медіаресурси у понеділок повідомили про початок великого наступу ЗСУ на південному напрямі з метою визволення Херсона.

Обіцянки завдати нищівного удару на півдні, відбити Херсон і прилеглі райони звучать в українських ЗМІ давно. Про перехід активних бойових дій з Донбасу на південь говорили і багато військових експертів, але лінія зіткнення від Херсона до Каховського водосховища і надалі на схід досі залишалася майже незмінною.

У ніч на понеділок українська артилерія завдала чергових ударів по автомобільних та залізничних мостах у Херсонській області, через які йде постачання російських угруповань на правому березі Дніпра і які вже були непридатними - принаймні для проїзду важкої техніки. Вибухи лунали і в самому обласному центрі, в різних місцях і скрізь сильні.

А потім з південного фронту стали надходити численні і, як завжди буває в умовах загострення ситуації, суперечливі повідомлення.

"Війська РФ відрізані від поставок озброєння та особового складу з території Криму, - стверджують в українському оперативному угрупованні військ "Каховка". - 109-й полк бойовиків з ДНР і частини десантників ЗС РФ відступили з рубежів, що займаються ними, в Херсонській області".

Деякі українські джерела з посиланням нібито на командувача ЗСУ Валерія Залужного повідомили про звільнення села Сухий Ставок. Саме собою це село навряд чи має стратегічне значення, але воно розтасоване приблизно за 5-6 км від українського плацдарму на лівому березі річки Інгулець.

Автор фото, генштаб зсу

Призначений Москвою глава Криму Сергій Аксьонов назвав інформацію про наступ "черговим фейком української пропаганди". Російські провладні джерела також назвали повідомлення українських ЗМІ про прорив російської оборони фейком, але загострення ситуації підтвердили.

"ЗСУ у ці хвилини намагаються прорватися на Херсонському напрямку фронту за підтримки бронетехніки. Підрозділи РФ ведуть бої, активно працює артилерія. У Новій Каховці оголошено евакуацію з робочих місць. Жителів розподіляють по бомбосховищах і підвалах у зв'язку з масованим обстрілом з боку ЗСУ - повідомив російський телеграм-канал "Військовий оглядач".

"ЗСУ пішли в атаку на іншій ділянці фронту - з боку Кривого Рогу. На даний момент йдуть бої в районі Ольгіно під Високопіллям. У Бериславському районі Херсонської області. ЗСУ кинули у бій дев'ять танків, два з них підбиті. Зараз українські формування намагаються вибити з позицій російських десантників", - пише телеграм-канал "Рибар".

ВВС в умовах воєнного часу не має можливості перевірити ці заяви телеграм-каналів.

Що насправді відбувається зараз на південному фронті України, сказати важко. Це може бути і розвідкою боєм - перед підготовкою власного наступу чи з метою зриву наступу супротивника. Це може бути посиленням української інформаційної атаки на російські частини під Херсоном.

Дані, нехай уривчасті, про те, що тебе обходять із флангу, погрожують взяти в кільце і що ти нічого не можеш з цим вдіяти - все це сильно деморалізує військових на передовій.

А можливо, наступ ЗСУ на південному фронті справді почався. Але як український, так і російський генштаб жодних офіційних заяв із цього приводу не роблять".