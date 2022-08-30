Росіяни обстріляли центр Харкова. Кількість жертв росте

1 година тому

Автор фото, SERGEY KOZLOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, Харків після обстрілів. Фото за 29 серпня

У центрі Харкова зранку були сильні обстріли. Мер міста Ігор Терехов заявив про вісім прильотів.

Наразі відомо про п'ятьох загиблих та сімох поранених, але кількість жертв може бути більшою, повідомив мер міста. Адже від обстрілів загорівся багатоповерховий будинок.

В обласній адміністрації повідомляють про дев'ятьох поранених.

"Надходить інформація про приліт поряд із п'ятиповерховим житловим будинком, а також про потрапляння до одного з дошкільних навчальних закладів. Усі в центрі міста", - написав мер у телеграмі.

Автор фото, SERGEY KOZLOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock

"Можливі нові обстріли. Залишайтеся в укриттях", - розповів Олег Синєгубов, очільник ОВА.

На місці працюють екстрені служби.

Вночі у місті було тихо, але обстріли продовжилися в області - росіяни били з реактивної та ствольної артилерії по населених пунктах біля лінії зіткнення в Чугуївському, Харківському, Богодухівському та Ізюмському районах.

Минулої доби в Богодухівському районі знайшли тіла двох жінок, які загинули внаслідок обстрілу 27 серпня.

Автор фото, SERGEY KOZLOV/EPA-EFE/REX/Shutterstock Підпис до фото, 27 серпня також були обстріли

В Ізюмському районі госпіталізована 57-річна жінка з пораненнями. У Чугуївському районі госпіталізовані чоловік і жінка 66 та 60 років.

Харків потерпає від обстрілів всі шість місяців війни. Місто і область обстрілюють фактично щодня. Десятки будинків зруйновано.

Люди гинуть на вулицях, у себе вдома, на зупинках громадського транспорту.

1 березня обстріляли площу Свободи. Сильні руйнування були в будівлях облдержадміністрації, міськраді, СБУ.

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