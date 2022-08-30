Героя популярного кримінального подкасту визнали винним у вбивстві дружини

Тіффані Турнбулл

BBC News, Сідней

59 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кріс Доусон - на фото в масці - біля Верховного суду Нового Південного Уельсу

Австралійця, який був персонажем популярного кримінального подкасту, визнали винним у вбивстві своєї дружини.

Суд над Крісом Доусоном у Сіднеї відбувся після десятиліть спекуляцій щодо зникнення його дружини Лінетт у 1982 році.

Її тіло так і не знайшли, а прямих доказів вбивства не було.

У 2018 році Доусону висунули звинувачення після того, як подкаст про цю справу привернув увагу громадськості та спонукав відновити розслідування.

74-річний чоловік заперечує вбивство пані Доусон, стверджуючи, що вона покинула його та їхніх двох дітей, можливо, щоб приєднатися до релігійної групи.

Виносячи вердикт у вівторок, суддя Ян Гаррісон сказав, що докази проти Доусона були "вагомими та переконливими".

Суддя виявив, що Доусон був одержимий юною нянею своїх дітей, яка з юридичних причин проходить у справі під псевдонімом Джей Сі. Він хотів, щоб вона "замінила" йому дружину.

За словами судді Гаррісона, Доусон ставав дедалі відчайдушнішим, тому що спроби розірвати шлюб не вдавалися, а Джей Сі вимагала цього.

"Можливість втрати (Джей Сі) настільки засмутила, розчарувала і зрештою приголомшила його, що... пан Доусон вирішив убити свою дружину", — зазначив суддя у Верховному суді Нового Південного Уельсу.

Брат пані Доусон сказав, що суд підтвердив те, що його родина знала роками.

"Вона любила свою сім'ю і ніколи не залишала б їх за власним бажанням. Натомість її довіру зрадив чоловік, якого вона кохала", - сказав Грег Сіммс журналістам.

Автор фото, SUPPLIED Підпис до фото, Тіло Лінетт Доусон так і не знайшли

Він закликав Доусона "нарешті вчинити гідно" і "дозволити нам повернути Лінетт додому, щоби вона могла упокоїтися з миром, виявити до неї шану, на яку вона заслуговує".

Дата винесення вироку ще не призначена. Адвокат Доусона зазначив, що він, ймовірно, оскаржить вирок.

Сльози родини Лінетт Доусон

Філ Мерсер, BBC News у Верховному суді Нового Південного Уельсу

Блідий і пригнічений, Кріс Доусон був шокованим, коли заходив у ліфт на 13-му поверсі суду зі своїм старшим братом Пітером та його адвокатом під час перерви в обговоренні справи.

Я стояв на відстані витягнутої руки від людини, яка через пару годин буде засудженою за вбивство.

Через 40 років таємницю та трагедію зникнення Лінетт Доусон нарешті розкрито.

Суддя знищив захист її чоловіка, назвавши ключові частини "абсурдними" та "химерними".

Коли обвинувальний вирок оголосили, його родичі ахнули. Близькі Лінетт Доусон, які тихо сиділи поруч, заплакали.

Колишній вчитель вийшов у наручниках, хитаючи головою. Довгий вирок судді Гаррісона нарешті викрив його брехню та обман.

Справа набула світового розголосу, коли за її розслідування взявся журналіст Хедлі Томас у подкасті The Teacher's Pet.

Цей подкаст отримав найвищу нагороду австралійської журналістики, його завантажили понад 60 мільйонів разів, він лідирував у рейтингах всього світу.

Подкаст і його вплив були ключовими моментами у судовому процесі, причому суддя Гаррісон розкритикував його "незбалансований погляд" на справу та постановив, що він вплинув на свідчення деяких свідків.

Розгляд справи спочатку відклали через розголос, який створив подкаст, адвокати Доусона намагалися зупинити його взагалі, стверджуючи, що серіал зашкодив його шансам на справедливий суд.

Натомість Доусон постав перед одним суддею, а не присяжними.

Жертва "обожнювала своїх дітей"

Лінетт Доусон, 33-річна мати двох дітей, зникла зі свого будинку в Сіднеї у січні 1982 року. Поліція так і не знайшла її слідів.

Два окремих розслідування її зникнення показали, що її вбила "людина, яку вона знала".

Але до тих пір, поки подкаст не дослідив цю справу, прокуратура заявляла, що немає достатньо доказів для висунення звинувачень.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Брат Лінетт Доусон Грег Сіммс і його дружина Мерілін боролися за відновлення розслідування

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Доусон стверджував, що його дружина подзвонила йому одного вихідного дня в січні 1982 року і сказала, що їй потрібен час. Він також сказав, що отримав кілька дзвінків від неї пізніше.

Його адвокати зазначали п'ять випадків, коли його дружину могли бачити різні люди вже після її зникнення. Вони вважали це доказом того, що вона могла бути живою після січня 1982 року.

Але прокурори наполягали на мотиві вбивства. Вони зазначили, що Доусона спонукали до вбивства невдалі спроби розірвати шлюб, серед яких, за їхніми словами, були наміри найняти вбивцю, а також зірвана спроба переїзду до Квінсленда, щоб почати нове життя з Джей Сі.

Суддя Гаррісон відкинув звинувачення у тому, що Доусон планував найняти кілера, а також у тому, що він застосовував фізичне насильство до своєї дружини.

Але він зауважив, що пані Доусон "обожнювала своїх дітей і чоловіка", а все її майно залишилося вдома.

"Навіть її контактні лінзи виявили... у синьому контейнері, який пан Доусон доставив разом з її речами", - сказав суддя.

Ніхто з друзів і родини пані Доусон не чув про неї після того, як вона зникла.

Розглядаючи всі непрямі докази в цілому, суддя Гаррісон сказав, що у нього "не залишилося сумнівів", що Доусон справді вбив свою дружину та позбавився її тіла.