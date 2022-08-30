"Томатне ДТП". Тони розсипаних помідорів спровокували масову аварію

Мерлін Томас

BBC News

32 хвилин(и) тому

Автор фото, Twitter/CHP Solano

В американському штаті Каліфорнія перекинулася вантажівка, яка перевозила помідори. Внаслідок цього близько 150 тис. плодів розсипалися по всій трасі, а інші автівки досить швидко перетворили їх на червону жижу, яка виявилася настільки слизькою, що спричинила ще кілька аварій.

За попередніми даними, вантажівка зіткнулася з іншою автівкою, після чого втратила керування, виїхала за розділову смугу і впала на бетонний відбійник. А оскільки кузов не був закритий, весь вантаж опинився на дорозі.

За словами очевидців, цей регіон славиться своїми овочами, тому всі помідори були великими, розміром з кулак. Вони повністю вкрили відрізок траси довжиною близько 60 метрів.

Ситуація ускладнювалася тим, що аварія сталася вночі, тому інші водії в темряві просто не помічали плоди під колесами.

Досить швидко стиглі помідори перетворилися на томатну пасту з домішками бруду і моторного мастила завглибшки пів метра, розповів офіцер дорожнього патруля Джейсон Тайхерст в інтерв'ю New York Times.

Після заїзду на суміш у водіїв складалося відчуття, що вони виїхали на лід.

Загалом жертвами "підступного овоча" стали сім автівок.

Троє людей, включно з водієм вантажівки, отримали легкі травми, ще одному потерпілому знадобилася госпіталізація.

Для усунення наслідків події місцевій поліції довелося повністю перекрити магістраль, що одразу призвело до величезних заторів.

Для очищення дорожнього полотна комунальники спочатку зіскребли томатну масу ковшем екскаватора, а потім засипали абсорбентом.

За даними Каліфорнійської асоціації виробників томатів, Каліфорнія виробляє понад 90% перероблених помідорів у країні та експортує майже половину світових обсягів перероблених томатів.