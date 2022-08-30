Контрнаступ ЗСУ на Півдні та візи для росіян. Теленовини ВВС
У випуску 30 серпня:
- Загальну ситуацію в Херсоні та на Півдні підсумовує кореспондент ВВС Х'юго Бачега.
- Українська армія заявляє, що розпочала операцію довкола Херсона. Росіяни твердять, що дії ЗСУ "провалилися". Подробиці - від кореспондентки BBC Жанни Безп'ятчук.
- Президент України зустрівся з головою МАГАТЕ. Яких конкретних кроків очікують від місії цієї організації - міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Міністри закордонних справ і оборони ЄС у Празі обговорюють військову допомогу Україні й питання європейських віз для росіян - це аналізує редактор Радіо Свобода Ростислав Хотин
- Історія про судно, яке привезло українську пшеницю для Ефіопії, що забезпечить півтора мільйона людей хлібом на найближчий місяць - репортаж кореспондентки BBC Кетрін Бяруханги.
- Про нинішні стосунки між українськими та російськими кіберспортсменами - кореспондент BBC Олег Черниш.
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