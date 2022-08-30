Контрнаступ на півдні. ОП готує евакуацію з Криму
Контрнаступ Збройних сил України на півдні триває.
Вночі українська армія традиційно вдарила по базах і складах зброї російських військових.
В офісі президента України повідомили, що розробляють план евакуації для жителів Криму на час деокупації.
Утім чіткіших коментарів від української влади щодо просування контрнаступу немає.
Президент Зеленський вкотре повторює: війна завершиться лише після звільнення Криму і Донбасу.
І саме Херсонщина, на думку багатьох експертів, відкриє двері для повернення Криму в Україну.
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