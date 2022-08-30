Помер Михайло Горбачов, перший і єдиний президент СРСР

1 година тому

Після тривалої хвороби помер Михайло Горбачов, перший і єдиний президент СРСР, повідомляють російські агенства ТААС та РИА Новости з посиланням на Центральну клінічну лікарню.

Йому був 91 рік.

У 1985 році, коли Горбачов обійняв посаду генерального секретаря ЦК КПРС, у свої 54 роки він був наймолодшим членом Політбюро й особливо виділявся на фоні інших політиків країни.

Горбачов здобув популярність у світі як людина, яка зробила багато, щоб припинити холодну війну. У 1990 році він став лауреатом Нобелівської премії миру.

Але в колишньому СРСР, особливо в Росії, багато хто звинувачував Горбачова в розпаді Союзу.