Росія знову перекрила Європі газогін "Північний потік". Який запас міцності має ЄС та Україна

1 година тому

Автор фото, AFP

В ЄС раніше заявили, що газові сховища у країнах союзу в середньому вже заповнені на 80% - на два місяці раніше плану, а ціни на газ різко знизилися. Після цього російський "Газпром" знову закрив "Північний потік" "на профілактику".

Як повідомляють оператори німецьких газопроводів Nel і Opal, куди надходить російський газ "Північним потоком", фізичний потік газу в точці прийому в Грайфсвальді на півночі Німеччини почав різко знижуватися вночі проти 31 серпня.

Раніше в "Газпромі" попереджали, що з 31 серпня до 2 вересня єдиний робочий газоперекачувальний агрегат на компресійній станції "Портова" буде зупинений для нібито технічного обслуговування. Попередній "плановий ремонт" відбувався на газогоні у липні.

Після завершення теперішнього планового ремонту постачання мають відновитися в обсягах до 20% від проєктних потужностей газогону. При цьому "Газпром" і досі не забрав із Німеччини відремонтовану у Канаді турбіну Siemens, заради повернення якої Канада пішла на одноразове порушення санкцій, запроваджених проти Росії за напад на Україну.

Скорочуючи поставки до Європи "Газпром" змушений спалювати газ, оскільки зменшити його видобуток так само різко, як і постачання, просто неможливо.

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Показово, що остання зупинка "Північного потоку-1" збіглась у часі із різким падінням цін на газ. Вони знизились після того, як керівництво ЄС оголосило, що заповнення газових сховищ у Європі в середньому становить 80%, що відповідає плановому показнику і є більшим, ніж було на цей час у попередні опалювальні сезони.

"На даний момент ми у Євросоюзі досягли середнього рівня заповнення газосховищ у 80%. Так що, фактично, досягли тих обсягів, про які домовилися на поточний рік", - заявила напередодні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на саміті з енергобезпеки у Копенгагені.

Падіння цін на газ на світових ринках є дуже суттєвим - порівняно із попереднім тижнем, коли газові ціни перевищили 3,5 тисячі доларів за тисячу кубів, нині вони впали на понад тисячу доларів.

У Європі тисяча кубів газу із поставкою на найдорожчий місяць - січень - тепер коштує понад 2,5 тисячі доларів, а в Азії - 2,27 тисяч доларів.

Разом із політикою поступової відмови від російського газу у Європі запровадили жорсткі вимоги до заповнення газових сховищ. Згідно із новими регуляціями, до 1 листопада європейські ПСГ мають бути заповнені на 80% (що, фактично, вже виконано станом на 29 серпня), а у наступні роки - на 90%.

Разом із тим, у Бельгії, Чехії, Данії, Франції, Німеччині, Італії, Польщі, Португалії та Іспанії плановий показник у 80% вже перевищено.

Австрія, Нідерланди, Болгарія, Хорватія, Угорщина та Латвія поки що відстають від планових показників.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Одночасно із програмами державної підтримки незаможних верств населення та бізнесу, у європейських країнах запроваджують програми суворої економії газу, тепла та електрики

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Планове заповнення газових сховищ для Європи є, швидше, не приводом розслабитися, а лише одним із кроків цілої програми, мета якої - пережити без кардинальних втрат дуже складну зиму, коли поставки російських енергоносіїв можуть взагалі припинитися.

До того, як Росія вторглася в Україну, вона постачала 40% європейського газового імпорту. За пів року ця частка скоротилася до 25%.

Тож іншою частиною масштабної програми зменшення, а згодом і повної відмови від російських енергоносіїв, є стратегічні плани скорочення споживання енергоресурсів та більш нагальні плани, як зекономити взимку на опаленні та світлі.

І перед у заощадливості веде Німеччина - найпотужніша економіка та (до недавнього часу) найбільший споживач російського газу у Європі, де вимоги до скорочення споживання електрики вже почали діяти на рівні домогосподарств.

Загалом, згідно із директивами ЄС, споживання газу в країнах-членах має скоротитися на 15% до березня 2023 року.

Відмова від російських енергоносіїв коштуватиме Європі дуже дорого. Як підрахували аналітики Bloomberg, влада європейських країн вже готується виділити близько 280 млрд євро на компенсації населенню та бізнесу, щоб підтримати їх під час безпрецедентної енергетичної кризи, що розгорнулася на континенті після ковідних карантинів та на тлі російської агресії проти України.

Чи запаслися газом в Україні?

В Україні запаси газу у сховищах становлять 13 млрд кубів, повідомив в інтерв'ю "Інтерфаксу" голова "Оператора ГТС України" Сергій Макогон. За його словами, до початку опалювального сезону в Україні - 15 жовтня - до сховищ має надійти ще до 1,5 тис. кубів газу.

"Із такими запасами реально пройти помірковану зиму, оскільки на сьогодні споживання газу різко скоротилося", - заявив керівник ОГТСУ.

Раніше уряд поставив перед "Нафтогазом" завдання накопичити до опалювального сезону 19 млрд кубів газу, мотивуючи це потребою у додаткових запасах на випадок проблем із іншими енергоносіями.

Голова компанії Юрій Вітренко спочатку заявляв про те, що такі запаси у нинішніх умовах є надмірними, а згодом повідомив, що для того, щоб запаси газу у сховищах досягли 19 млрд кубів, потрібні додаткові 8 млрд доларів.

Керівник ОГСТУ Сергій Макогон твердить, що в умовах війни додаткові запаси газу не є зайвими, і каже, що оператор мереж готовий їх прийняти та закачати у сховища:

"Як оператор ГТС ми можемо запевнити, що транспортні маршрути для прийому газу із Польщі, Словаччини та Угорщини готові до імпорту 54 млн кубів на добу. Сподіваємося, колеги з "Нафтогазу" зможуть скористатися цими можливостями для закупівлі газу".

Втім, як кажуть енергетичні оглядачі, Україні навряд чи вдасться значно наростити газові запаси. Нинішні ціни на газ є хоч і нижчими, ніж минулого тижня, але все одно вони залишаються рекордно високими. А Європа хоч і заповнила власні сховища, але зробила це ціною надзвичайних зусиль і навряд чи зможе у цьому допомогти Україні.

Втім, певна допомога все-таки буде. Наприклад, як заявив напередодні український прем'єр Денис Шмигаль, Норвегія, яка тепер стала головним постачальником газу до Європи, надасть Україні 200 млн євро на закупівлю газу. При цьому фінансова допомога, як заявив прем'єр, буде підкріплена фізичними обсягами палива, яке надійде в Україну.