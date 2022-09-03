Росія триматиме газогін до Європи закритим

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Gazprom Підпис до фото, "Газпром" оприлюднив фото того самого "протікання", що зупинило "Північний потік"

Рішення Росії не відкривати, як й очікувалося, вентиль на "Північному потоці" - провідному маршруті постачання російського газу до Європи - додало занепокоєння щодо постачання енергоносіїв цієї зими.

"Газпром" заявив, що це пов'язано із "протіканням" на газогоні, що виявили під час профілактичних робіт, розпочатих три дні тому.

Це означає, що тепер газогін не працюватиме невизначений термін.

У Європі звинуватили Росію у газовому шантажі на тлі війни в Україні.

У Москві заперечують, що "протікання" має політичний підтекст.

Відтоді, як Росія вторглася в Україну, ціни на енергоносії різко зросли, а обмеження поставок, яке Росія почала активно практикувати на початку літа, підштовхнуло їх ще більше вгору.

Відтак, по всій Європі тарифи на газ та опалення різко зросли. На рівні ЄС ухвалене рішення про скорочення споживання газу на 15% до весни наступного року. Більшість європейських урядів вже запровадили програми економії, а також програми підтримки тих родин, які будуть не в змозі платити за тепло за новими цінами.

Постійні перекриття вентиля на "Північному потоці-1", який після кардинального зменшення поставок газу українським маршрутом став головним шляхом постачання російського газу до Європи, змусив європейські уряди якомога швидше заповнювати газові сховища.

Вже на початок вересня більшість із країн ЄС виконали плановий норматив у 80%, а деякі - як Німеччина та Франція - перевиконали його.

Тому навіть попри чергову зупинку "Північного потоку" на нову "профілактику", ціни на газ у Європі цього тижня знижувалися. Втім, вони все ще є вищими, ніж торік.

Автор фото, EPA Підпис до фото, У "Газпромі" кажуть, що у невдалому ремонті обладнання на "Північному потоці" винні західні санкції

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що рішення Росії зупинити поставки газогоном є "прикрою очікуваністю".

"Використання газу як зброї не змінить рішень ЄС. Ми лише посилимо наші зусилля, спрямовані на енергетичну незалежність. Наш обов'язок - захист наших громадян та підтримка свободи України", - написав політик у твіттері.

У Москві послідовно заперечують використання енергоносіїв як зброї проти Заходу за підтримку України.

Там кажуть, що саме західні санкції завадили тримати "Північний потік" у робочому стані.

У ЄС кажуть, що це відмовка. Раніше Канада на прохання Німеччини зробила виняток із санкцій та погодилася на передачу відремонтованої турбіни Siemens для "Північного потоку".

Проте "Газпром" так і не забрав її з Німеччини.

Що ж до нинішньої причини зупинку газогону - "протікання" мастила на клеми на єдиній працюючій турбіні на компресорній станції "Портовая", то тут, як заявили у Siemens, "подібні протікання зазвичай не впливають на роботу турбіни і можуть бути полагоджені на місці. Це є рутинною процедурою в рамках загальної підтримки обладнання у робочому стані".

Це не перша зупинка "Північного потоку" за останній час. У липні "Газпром" вже зупиняв газогін на десять днів для "ремонтних робіт", після завершення яких значно зменшив обсяги транспортування газу.

Цього разу Росія оголосила про те, що не відновлюватиме роботу "Північного потоку" невдовзі після того, як країни Великої сімки - США, Британія, Канада, Німеччина, Франція, Італія та Японія - домовилися про запровадження механізму обмеження цін на російську нафту.

Домовленість передбачає, що країни, які приєднаються до угоди, купуватимуть російську нафту та нафтопродукти за ціною, не вищою за погоджені обмеження. За це для них діятиме "довоєнний" режим страхування, фінансування та фрахт суден. Для тих, хто не погодиться на обмеження цін, будуть логістичні заборони.

У такий спосіб західні країни хочуть уникнути зростання цін на енергоносії і водночас обмежити доходи Росії, які ідуть на фінансування агресії проти України.

В Росії заявили, що просто не продаватимуть нафту країнам, які погодяться на обмеження. Проте у такий спосіб вона втратить значну частку платоспроможних клієнтів, особливо європейських.

Тим часом голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн не виключила, що подібну схему можуть запровадити і щодо російського газу.