Трагедія на виставці зброї у Чернігові: перші розповіді очевидців

56 хвилин(и) тому

Автор фото, Чернігівська міськрада/Facebook

У центрі Чернігова під час виставки, присвяченій воєнній тематиці, стався вибух.

Як повідомляє позаштатна кореспондентка ВВС News Україна, в парковій зоні поблизу обласного художнього музею проходив масовий захід, на одній з локацій якого організатори облаштували виставку зброї.

На тій ділянці було чимало дітей, коли стався вибух.

"Під час заходу, де була виставка боєприпасів, один із них здетонував, попередньо це був протитанковий снаряд, який влучив у дах одного із приватних будинків, новобудову, в цьому мікрорайоні", - йдеться у повідомленні пресслужби Чернігівської міської ради.

Від вибуху постраждали кілька дітей і дорослих. Дворічний хлопчик у тяжкому стані. Ще в однієї дитини травмована рука.

Загалом говорять про чотирьох постраждалих дітей та двох дорослих.

"Гучний вибух", але не "прильот"

Мешканка Чернігова Ольга якраз підходила зі своїми дітьми до місця заходу, коли почула вибух.

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"Захід анонсувався задовго, - розповідає Ольга. - Ми збиралися з вечора, бо хотіли підтримати наших героїв. Готувалося багато різних заходів для діток, різних локацій. Нам не вистачило 50 метрів. Від гучності удару ми з дітьми впали на землю. Багато шуму, крику. Знаю, що звук вибуху було чути здалеку. Мама сказала, що і на Масанах (це віддалений район Чернігова)…. Це такий страх, який важко описати. Ми знаємо про війну не з книг, однак не готові до того, аби постійно чути вибухи і бачити постраждалих дітей".

Ще одна жінка, яка прийшла на виставку із двома доньками, розповіла, що її анонсували як благодійний захід.

"Благодійний ярмарок. Збирали гроші на автівки для військових. Я пішла туди з двома доньками своїми. Там було багато всіляких розваг, і одна з центрових - це військова зброя. Її можна було брати в руки. Діти брали, тримали, - розповіла для ВВС News Україна жінка. - Мої дівчата не захотіли брати зброю, сказали, що бояться. Ми й пішли далі. Мої дівчата пішли за солодкою ватою, я була трохи в іншому місці - і в той момент пролунав вибух".

Він був дуже гучний, але це був не "вибух прильоту".

"Одразу зрозуміла, що це вибухнуло щось тут на місці, але дуже голосно, - продовжує жінка. - І за ним, буквально кілька секунд - другий вибух. Люди почали бігти в якісь укриття. Ми забігли за музей. І я бачу, що вже дитину обмотують там, де була викладена зброя військова. У дитини поранене обличчя. Воно було просто "розкурочене", наче його немає. Її почали мотати, викликали швидку".

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус підтвердив, що дворічний хлопчик у тяжкому стані.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала", - написав він у телеграмі.

"Триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - написав він.

Версія прокуратури

За фактом порушення правил поводження зі зброєю порушено карну справу, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в Чернігові під час проведення виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували цивільному населенню зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував. В результаті цього було травмовано п'ятеро осіб, серед них четверо дітей віком від 2 до 12 років.

"Наразі потерпілі перебувають в лікарні з різними ступенями тяжкості тілесних ушкоджень", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в Телеграм.

На даний час триває огляд місця події, допит свідків, вилучення зброї та боєприпасів, а також вирішується питання щодо затримання причетних до злочину.

Досудове розслідування вестимуть слідчі ДБР.

Пресслужба Чернігівської міської ради заперечує, що мерія надавала дозвіл на проведення заходу.

"Офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуку.