Що робитиме далі Борис Джонсон: зароблятиме мільйони чи повернеться в політику?

Сем Френсіс

Політичний кореспондент, BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Малоймовірно, що Джонсону знадобляться послуги центру з працевлаштування

Лише через три роки після того, як консерватори здобули найбільшу перемогу на виборах за останні 30 років, Борис Джонсон йде у відставку з поста прем'єр-міністра. Чоловік, який у дитинстві мріяв бути "світовим королем", зараз планує свій наступний кар'єрний крок.

Його біограф Ендрю Гімсон каже, що він "не та людина, яка поїде у сільську місцевість, щоб працювати на благо місцевої церкви та жити у безгрішному забутті".

Тож що він би міг робити далі?

Повернутися до писання

Пан Джонсон мав високооплачувану журналістську кар'єру перед тим, як прийти в політику, і продовжував писати для газет і журналів, коли він уже був за крок до своєї прем'єрської посади. Він покинув це лише за кілька днів до того, як став прем'єр-міністром.

Йому платили 275 000 фунтів стерлінгів на рік за написання щотижневої колонки для Daily Telegraph, і тепер може розпочатися справжня медіавійна за те, щоб працевлаштувати експрем'єра.

Його також можуть спокусити пропозиціями написати мемуари, що є гарантованим заробітком для колишніх прем'єр-міністрів. Літературні агенти прогнозують, що Джонсону можуть заплатити "близько мільйона фунтів стерлінгів" за книгу, присвячену його прем'єрству.

Пан Джонсон уже написав вісім книг (якщо рахувати колекції його газетних колонок), включно з біографією його героя Вінстона Черчилля, яка стала бестселером, а також політично-сатиричним твором "Сімдесят дві незаймані".

Але його першим завданням після Даунінг-стріт буде нарешті закінчити свою біографію Вільяма Шекспіра, яку він писав протягом останніх семи років. Видавництво Hodder & Stoughton купило права на книгу "Шекспір: загадка генія" у 2015 році. Як повідомляють, вартість угоди - 500 000 фунтів стерлінгів.

Книга мала вийти у світ у 2016 році. Але перемога на голосуванні щодо Brexit, посада міністра закордонних справ, а потім прем'єр-міністра зірвала письменницький графік пана Джонсона.

"Шекспір розповідає про владу і про те, коли правильно повстати та вбити короля", — каже пан Гімсон, у якого другий том його біографії Джонсона вийде друком наступного місяця. "Тепер, коли його власна партія обернеться проти нього, він може мати готове закінчення для своєї книги".

Підпис до фото, Промови Джонсона є ключовою розвагою на партійних з'їздах уже кілька років

Публічна діяльність

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Ще один спосіб, як колишні прем'єр-міністри можуть заробляти великі гроші, - публічні виступи. Попередниця пана Джонсона Тереза Мей заробила 715 000 фунтів стерлінгів лише за дев'ять промов у 2022 році.

Комедійний талант Джонсона зробив його улюбленцем публіки ще до того, як він прийшов до влади. Але він також може претендувати на вищі гонорари. У березні 2019 року, між посадами в уряді, йому заплатили понад 160 000 фунтів стерлінгів за дві промови - в банку та індійській медіагрупі.

"Безсумнівно, він буде багато писати та говорити", — каже лорд Удні-Лістер, давній радник Джонсона. Лорд Удні-Лістер, який керував апаратом пана Джонсона, поки він був мером і знову прем'єр-міністром, сказав, що його старий бос "говоритиме на теми, близькі йому серцю" після того, як піде у відставку.

"Такі речі, як Україна, де вже видно, як західний альянс буксує", - вважає колега-консерватор.

Тім Бейл, професор політики Лондонського університету королеви Марії, припускає, що Джонсон не втрачатиме нагоди заробити на ораторській кар'єрі: "Судячи з усього, Борис Джонсон одержимий грошима та нестачею фінансів порівняно з багатьма його друзями. Він зробить усе можливе, щоб виправити цю ситуацію".

Вихід з політики

Було багато спекуляцій щодо того, чи залишиться Джонсон депутатом. Видається малоймовірним, що наступний прем'єр-міністр запропонує йому посаду в кабінет. Тож на нього чекатиме повернення на задню парламентську лаву - це те, що він робив раніше після політичних невдач.

Незалежно від того, як усе складеться, йому на два роки заборонять пряме лобіювання в уряді після того, як він піде з посади, згідно з міністерським кодексом.

"Я не думаю, що він аж так швидко піде з парламенту, - каже лорд Удні-Лістер. - Але я не думаю, що він збирається просто сидіти та кидатися камінням із задньої лави".

Але його можуть змусити піти, якщо виявиться, що він ввів в оману парламент щодо вечірок на Даунінг-стріт під час локдауну. І маючи не дуже велику більшість, він не впевнений, що збереже своє місце в Аксбріджі та Саут-Русліпі на наступних виборах.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Вантажівки, які вивозять речі, вже помітили на Даунінг-стріт

Політичне повернення

Під час своєї останньої появи на сесії питань-відповідей для прем'єра Джонсон оголосив, що "здебільшого місія виконана" перед тим, як оголосив - "hasta la vista, baby". Ще більше натякнути на своє повернення він міг би, хіба що використавши іншу крилату фразу з фільму про Термінатора: "I'll be back".

Чи може він справді повернутися, як ймовірний лідер опозиції, якщо його наступник програє наступні загальні вибори?

Професор Бейл, автор історії Консервативної партії, сказав, що повернення не можна виключати, але він припускає, що для цього ситуація у партії мала б бути "досить відчайдушною".

"Якби вони повернули Бориса Джонсона, я б серйозно занепокоївся про майбутнє Консервативної партії", — додав він.

Джейкоб Ріс-Могг, давній соратник Джонсона, який не хотів, щоб він йшов з посади, нещодавно зазначив, що ще ніхто не повернувся, втративши лідерство, з часів Вільяма Гладстона. Але Гімсона не хвилюють історичні порівняння.

"Незалежно від того, що він робитиме, культ Бориса Джонсона залишиться. Багато людей були прем'єр-міністрами два-три рази з перервою".

Піде своїм шляхом?

Що б він не робив, він матиме компенсацію за державні витрати, яка допоможе йому на цьому шляху. Схема, запроваджена Джоном Мейджором, надає кошти у розмірі до £115 000 на рік колишнім прем'єр-міністрам, щоб покрити офісні та секретарські витрати.

Джонсон так часто кидав виклик нормальним правилам політики, що важко повірити, що він піде шляхом тих, хто йшов до нього.

"Він ніколи не був людиною "або-або", він був людиною "з'їж і те, і те", — каже Гімсон. "Я думаю, що б він не робив, він буде дуже зайнятим, він не може жити без діяльності".

Професор Бейл погоджується: "Для нього тут немає гри з нульовою сумою". "Політична кампанія, повернення та заробляння грошей можуть відбуватися одночасно".