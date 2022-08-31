Актриса та модель Чарлбі Дін раптово померла у 32 роки. Її називали зіркою, що сходила

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Чарлбі Дін була цього року на Каннському фестивалі, де її фільм здобув головну нагороду

Південноафриканська актриса та модель Чарлбі Дін, яка знімалась у відомому фільмі "Трикутник смутку" та телесеріалі "Чорна блискавка", померла у 32 роки.

У фільмі "Трикутник смутку" Дін зіграла проривну роль разом із Вуді Гаррельсоном. Стрічка отримала "Золоту пальмову гілку", головну нагороду Каннського кінофестивалю цього року.

У фільмі "Чорна блискавка" про персонажів коміксів DC вона зіграла роль Сіоніди.

Представники Дін заявили, що її смерть у лікарні від раптової несподіваної хвороби стала "руйнівною".

Автор фото, EPA Підпис до фото, "Трикутник смутку" вважають потужним номінантом на Оскар-2023

У "Трикутнику смутку" сценариста та режисера Рубена Остлунда Дін зіграла модель Яю, яка разом зі своїм хлопцем, теж модделю, поїхала в круїз, який пішов абсолютно не за планом.

"Чарлбі Дін була справжньою зіркою в процесі становлення. Це величезна втрата", - написав Пітер Бредшоу, оглядач The Guardian.

Ще один кінокритик Роберт Деніелс назвав новину "дуже трагічною". Він написав у твіттері: "Чарлбі Дін була на порозі прориву з "Трикутником смутку". Я дуже чекав, куди піде її кар'єра далі".

Інший критик, Гай Лодж, назвав це "великим шоком", додавши: "Вона така дотепна, незворушна і точна в "Трикутнику смутку", і я схвильовано очікував на новий південноафриканський талант на міжнародній арені".

Автор фото, Samir Hussein Підпис до фото, Дін із колегами в Каннах

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

"Трикутник смутку", де знімалася Дін, є соціальною сатирою,у якій несподівані події підривають статус моделей і надбагатих людей. Фільм має вийти в прокат у жовтні та, як очікується, буде претендувати на Оскар у 2023 році.

Говорячи про фільм ще до того, як він був коронований у Каннах у травні, Дін сказала Associated Press: "Для себе я вже виграла. Я вже в Каннах із фільмом. Це так неймовірно. Зараз це для мене як вишенька на торті".

Дін народилась та виросла у Кейптауні, з дитинства хотіла бути моделлю. Вона прикрашала обкладинки південноафриканських видань GQ та Elle, перш ніж у 2010 році дебютувати як акторка у фільмі "Спад" - екранізації популярного південноафриканського роману, в якому також знялися Трой Сіван та Джон Кліз.

Потім вона знімалася в таких фільмах, як "Смертельні перегони-3: Пекло" та "Кров у воді", а також "Не спи" та "Ілюмінатор".

Дін, яка у 2008 році пережила автокатастрофу, яка стала для неї ледь не смертельною, була заручена з моделлю Люком Волкером, який написав із Канн, що дуже пишається нею.