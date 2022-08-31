Попри традицію Єлизавета II призначить нового прем'єр-міністра у себе в Балморалі

25 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, 96-річна Єлизавета провела свою традиційну літню відпустку в Балморалі

Букінгемський палац заявив, що королева призначить наступного прем'єр-міністра не в Лондоні, як це зазвичай відбувалося раніше, а залишиться у своїй шотландській резиденції Балморал, куди і відправляться 6 вересня новий прем'єр та Борис Джонсон.

За час свого 70-річного правління 96-річна королева призначила вже 14 нових голів британського уряду, приймаючи їх у Букінгемському палаці.

Судячи з усього, цю традицію змінили, щоб допомогти новому прем'єр-міністру чіткіше планувати свій розклад та позбавити його (чи її) можливих несподіванок, пов'язаних зі змінами стану здоров'я королеви.

За день до зустрічі в Балморалі оголосять нового лідера Консервативної партії, який також стане наступним прем'єр-міністром Великої Британії - це буде Ліз Трасс або Ріші Сунак.

Очікується, що Борис Джонсон оголосить королеві про свою відставку на наступний день, а невдовзі після цього монарх призначить його наступника.

Букінгемський палац раніше заявляв, що королева перерве своє перебування в Балморалі, щоб зустрітися з новим прем'єр-міністром. Але ухвалили інше рішення.

Чому план змінився

Шон Куглан, кореспондент зі справ королівської сім'ї

Всього три тижні тому очікувалось, що королева після літніх канікул у Балморалі вирушить в Лондон, щоб прийняти нового прем'єр-міністра та доручити йому формування уряду.

Але тепер цей план змінився, і хто би не став 15-м прем'єром за 70-річне правління Єлизавети II, аудієнція відбудеться у шотландському домі монарха, а не в Букінгемському палаці.

Це дозволить майбутньому прем'єру чіткіше спланувати свій робочий графік та уникнути будь-яких змін в останню хвилину - на випадок, якщо у Її Величності знову виникнуть проблеми з мобільністю і вона не зможе подорожувати.

Це рішення, ймовірно, викличе занепокоєння з приводу стану здоров'я монарха в останні тижні.

Але це також свідчить про тверду рішучість 96-річної королеви продовжувати виконувати свої конституційні обов'язки голови держави, де б вона не перебувала.

Просто традиція

Єлизавета II проводить свою звичайну літню відпустку в Шотландії з сім'єю і гостями. Зазвичай вона залишається у маєтку з серпня по жовтень.

Останні місяці королева страждала від постійних проблем із мобільністю, а в лютому цього року перенесла коронавірус.

Через це вона пропустила кілька подій - відкриття парламенту, концерт з нагоди її платинового ювілею та присвячені до нього ж перегони.

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Але представник Букінгемського палацу повідомив, що рішення про перенесення цієї події ухвалили завчасно, щоб наступному прем'єру не довелось міняти свої плани в останню хвилину.

Як голова держави королева зобов'язана назначити прем'єр-міністра, який офіційно очолює уряд її величності.

За словами конституційного експерта професора Вернона Богданора, всі британські прем'єри, крім одного, призначались у Букінгемському палаці ще з часів правління королеви Вікторії.

Єдиний виняток - Герберт Генрі Асквіт, якому для цього довелося в 1908 році відправитися до Едуарда VII у французьке місто Біарріц.

Професор Богданор сказав ВВС, що "конституційних передумов" для призначення нового прем'єр-міністра в якомусь конкретному місці не існує.

Він пояснив: "Я думаю, що королева потисне руку новому прем'єр-міністру і, можливо, обговорить проблеми, з якими тому доведеться зіштовхнутися. Немає ніяких конституційних причин, за якими новий прем'єр-міністр не може бути призначений в Балморалі. Треба припустити, щоб королеві у її віці безглуздо їхати в Лондон на чисто формальну церемонію".

Особиста прерогатива суверена

Згідно з Королівською енциклопедією, призначення прем'єр-міністра є "однією з небагатьох особистих прерогатив суверена, які залишились".

Монарху не потрібно консультуватися з ким-небудь, перш ніж викликати лідера, який має абсолютну більшість місць у парламенті, і покласти на нього зобов'язання сформувати уряд.

Церемонія ніколи не транслюється по телебаченню, але нам відомо, що відбувалось на попередніх зустрічах.

Коли потенційного прем'єра викликають до королеви, монарх запитує, чи сформує він чи вона уряд.

Після призначення нового прем'єра в циркулярі королівського двору буде записано, що "прем'єр-міністр цілував руки при призначенні". Насправді зазвичай це рукостискання, а цілує руку монарха прем'єр-міністр уже пізніше, на Таємній раді.