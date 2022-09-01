Що відбувалось у Красногвардійському в Криму?

1 година тому

В Криму у селищі Красногвардійське Джанкойського району була пожежа.

Місцеві мешканці розповідали про вогонь на нафтобазі.

Однак так звана влада півострова стверджує, що полум'я вирувало на складі магазину. Причиною називають коротке замикання.

16 серпня у Джанкої та однойменному районі сталися вибухи, які російська влада назвала "диверсією", а радник офісу президента Михайло Подоляк - "денацифікацією в дії".