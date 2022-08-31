Смерть Горбачова, Україна готується почати навчальний рік. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Що говорив Михайло Горбачов про Україну та чим запам'ятався.
  • Про спадщину Горбачова говоримо із колишнім радянським політв'язнем, віце-ректором УКУ Мирославом Мариновичем.
  • Місія МАГАТЕ прибула до міста Запоріжжя. Інспектори ООН намагаються потрапити до Запорізької АЕС, яка під контролем російських військ.
  • Контрнаступ на Херсонщині: які настрої жителів окупованих територій.
  • Росія знову перекрила Європі газогін "Північний потік".
  • В ЄС домовилися призупинити спрощений візовий режим з Росією.
  • Школи готуються розпочати навчальний рік під час війни. Як це відбуватиметься, розповідає кореспондентка ВВС Діана Куришко.

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