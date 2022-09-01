Місія МАГАТЕ їде на ЗАЕС, а там обстріли і критична ситуація. Що відомо

5 годин(и) тому

Автор фото, мер Дмитро Орлов

Місія МАГАТЕ вирушила із Запоріжжя до окупованого Енергодару, де з 5 ранку тривають обстріли, повідомляє "Енергоатом" з посиланням на Reuters.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що, знаючи про "посилення військової активності у цьому районі", планує продовжити місію на ЗАЕС і зустрітися з персоналом станції.

"Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - цитує Reuters Гроссі.

При цьому на ЗАЕС знову склалась критична ситуація із вимкненням енерегоблоку через обстріли.

Міністр енергетики Герман Галущенко висловив побоювання, що Росія може зірвати візит місії.

Він нагадав, що Україна очікує, що результатами роботи місії стануть деокупація ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальша демілітаризація.

Близько 10.00 агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км до лінії фронту. О 13.00 стало відомо що після кількагодинної затримки експерти рушили через сіру зону до Енергодару.

Весь цей час українська сторона повідомляла про обстріли з боку РФ.

Керівник офісу президента Андрій Єрмак заявив, що саме Росія відповідає за обстріли марштуру місії МАГАТЕ.

"Це дії держави-терориста, яка боїться, щоб світ дізнався правду", - написав він у своєму твіттері.

"Саме Росія відповідальна за все, що відбувається на ЗАЕС та в Енергодарі. Злочинців потрібно зупинити", - додав Єрмак.

Радник голови офісу президента Михайло Подоляк написав у твіттері, що "Росія завдає демонстративних ударів по Енергодару, б'ючи по офіційному маршруту місії МАГАТЕ. Щоб звинуватити в цьому Україну".

А спікер МЗС України Олег Ніколенко "закликав Росію негайно припинити небезпечні провокації та дозволити безпечний прохід МАГАТЕ".

Обстріл Енергодара

Ситуація в місті Енергодар, де розташована ЗАЕС, напружена з самого ранку. Мер міста Дмитро Орлов каже, що з 5.00 не припиняються постійні мінометні обстріли, чути автоматні черги.

За його словами, є постраждалі. Пізніше він додав, що окупаційна влада, яка обвинувачує в обстрілах Україну, повідомила про загиблих та поранених.

Орлов каже, що над містом кружляють гелікоптери.

Автор фото, Мер Дмитро Орлов Підпис до фото, У місті кажуть про влучання у житлові будинки, є постраждалі

Пізніше українська розвідка підтвердила, що над Енергодаром працювала група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

За даними розвідки, завдали мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

За словами мера, постраждали вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова, приватні присадибні будинки в передмісті, є влучання в приймальний покій лікарні та дитячі садочки.

Росіяни ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту місії МАГАТЕ із Запоріжжя до ЗАЕС, каже керівник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Такі ж звинувачення в бік Росії у середу лунали від офісу президента України.

Версія російських військових

Окупаційна російська влада звинувачує в обстрілах Україну. Росіяни стверджують, що боролися з висадкою у місті українського десанту.

Пізніше міноборони РФ також поширило цю інформацію, але не навело жодних доказів.

Автор фото, Getty Images

За їхніми даними, близько 5 ранку дві диверсійні групи українських військ кількістю до 60 людей на семи човнах висадилися на березі Каховського водосховища за три кілометри та "спробували захопити електростанцію".

Російські військові стверджують, що саме тому вжили заходів і застосували авіацію.

У міноборони РФ стверджують, що ЗСУ обстрілює місце зустрічі місії МАГАТЕ в районі Василівки.

Перед тим окупаційна влада Запорізької області відмовилася робити "спецперепустку" для проїзду делегації МАГАТЕ, заявляв Євген Балицький, який називає себе "головою" адміністрації.

"Місія МАГАТЕ стоятиме в черзі, щоб потрапити на частину Запорізької області. Це викликано тим, що спецперепустки їм робити не будуть. А могли б безпечно, швидко і без перепон дістатися з Росії", - написав у телеграмі Володимир Рогов, представник окупаційної влади.

Ситуація на ЗАЕС

У "Енергоатомі" кажуть, що о 4:57 через мінометний обстріл росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Крім того, за даними регулятора, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС.

"У перехідному режимі сталося знеструмлення непрацюючого енергоблока №2 із запуском дизель-генераторів", - каже "Енергоатом".

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - додає регулятор.

Український персонал робить ліквідовує пошкодження інфраструктури станції.