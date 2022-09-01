У Росії знову загадково загинув топменеджер нафтової компанії

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Лукойл Підпис до фото, У 2019 році Равіль Маганов отримав від Володимира Путіна орден Олександра Невського за "трудові успіхи, активну громадську діяльність та багаторічну сумлінну роботу"

У Москві знайшли мертвим голову ради директорів російської нафтової компанії "Лукойл" Равіля Маганова. Він випав з вікна Центральної клінічної лікарні.

Вранці у четвер про смерть Маганова повідомили російські ЗМІ, посилаючись на власні джерела.

"Сьогодні вранці Маганов випав із вікна палати ЦКЛ. Від отриманих травм він помер", - повідомило джерело агентства Інтерфакс.

"Комерсант" зазначає, що топменеджер, ймовірно, випав із вікна на шостому поверсі будівлі. У лікарні, за даними газети, він перебував у зв'язку з тяжким серцево-судинним захворюванням.

Незабаром загибель Маганова підтвердили офіційно - у ЦКЛ і Слідчому комітеті, причому в СКР "Комерсанту" повідомили, що може йтися про самогубство. Поки триває дослідча перевірка, про порушення кримінальної справи не повідомлялося.

У "Лукойлі" повідомили, що Равіль Маганов "після тяжкої хвороби пішов із життя".

67-річний Маганов працював у "Лукойлі" з 1993 року. З 1994 року він був першим віцепрезидентом компанії, який займався питаннями, пов'язаними з розвідкою та видобуванням нафти.

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Маганов став головою ради директорів нафтової компанії у 2020-му, після смерті його попередника Валерія Грайфера. Брат Маганова - гендиректор "Татнафти" Наїль Маганов.

Після початку повномасштабної війни в Україні "Лукойл" потрапив під санкції Великої Британії. У списки санкцій, зокрема, потрапив президент компанії Вагіт Алекперов, після чого той залишив всі свої посади в "Лукойлі". Пішов із компанії також її віцепрезидент Леонід Федун, який був однією з ключових фігур у "Лукойлі".

На початку березня рада директорів "Лукойлу" виступила проти війни. На сайті компанії було опубліковано заяву із закликом припинити збройний конфлікт в Україні. У ньому говорилося, що компанія "висловлює свою стурбованість з приводу трагічних подій, що продовжуються в Україні, і глибоке співчуття всім, кого торкнулася ця трагедія".

Цього року у Підмосков'ї знайшли мертвим іншого колишнього топменеджера "Лукойлу" Олександра Суботіна. ЗМІ писали, що перед смертю він проходив "шаманський ритуал", перебуваючи під впливом спиртного та наркотиків.