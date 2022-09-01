Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну станцію - ЗМІ

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Шлях до Енергодару від Запоріжжя був непростим та пройшов із затримками

Місія МАГАТЕ прибула на Запорізьку атомну електростанцію, яка розташована біля Енергодару під окупацією російських військ.

Про це повідомила російська агенція "РИА Новости", кореспондент якої супроводжує місію на окупованій території. Видання опублікувало відео заїзду місію на ЗАЕС.

Кореспондент агентства Reuters підтвердив, що бачив, як великий конвой автомашин з інспекторами МАГАТЕ прибув на Запорізьку АЕС. За його словами, на місці багато російських військових.

До складу делегації входять експерти з Польщі, Литви, Китаю, Франції та інших країн. Представників США та Росії там немає.

Дорога з Запоріжжя, куди представники місії прибули напередодні, зайняла багато годин.

Близько 10.00 агентство Інтерфакс-Україна повідомило, що місія МАГАТЕ перебуває на блокпосту в Новоолександрівці приблизно за 20 км до лінії фронту. О 13.00 стало відомо що після кількагодинної затримки експерти рушили через сіру зону до Енергодару.

Весь цей час надходили повідомлення про обстріли поблизу станції. Україна та Росія обмінюються взаємними звинуваченнями щодо ситуації.

Крім того, окупаційна влада Запорізької області відмовилася робити "спецперепустку" для проїзду делегації МАГАТЕ. Її представник Євген Балицький заявляв, що місія "стоятиме в черзі", оскільки не захотіла їхати до ЗАЕС через окуповану територію, з боку Росії.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що, знаючи про "посилення військової активності у цьому районі", планує продовжити місію на ЗАЕС і зустрітися з персоналом станції.

"Зайшовши так далеко, ми не зупиняємося", - цитує Reuters Гроссі.

Україна наполягає, що саме Росія стоїть на обстрілами, намагаючись зірвати візит місії.

"Саме Росія відповідальна за все, що відбувається на ЗАЕС та в Енергодарі. Злочинців потрібно зупинити", - написав в твіттері вранці керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Натомість у Росії заявляють, що це Україна обстрілює станцію. Зокрема, закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що візит місії має "показати всі ті сліди, які були залишені внаслідок українських бомбардувань, обстрілів".

За підсумками візиту місії Україна очікує деокупації ЗАЕС, її повернення під повний контроль України та подальшої демілітаризації, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко висловив побоювання, що Росія може зірвати візит місії.

Енергодар на межі

Ситуація в місті Енергодар, де розташована ЗАЕС, була напруженою з самого ранку. Мер міста Дмитро Орлов каже, що з 5.00 не припинялись постійні мінометні обстріли, чути автоматні черги.

За його словами, є постраждалі. Пізніше він додав, що окупаційна влада, яка обвинувачує в обстрілах Україну, повідомила про загиблих та поранених.

Орлов каже, що над містом кружляли гелікоптери.

Автор фото, Мер Дмитро Орлов Підпис до фото, У місті кажуть про влучання у житлові будинки, є постраждалі

Пізніше українська розвідка підтвердила, що над Енергодаром працювала група російських ударних вертольотів К-52, які завдавали ударів по житлових кварталах.

За даними розвідки, завдали мінометного удару в безпосередній близькості від території ЗАЕС і атомних реакторів.

Окупаційна російська влада звинувачує в обстрілах Україну. Росіяни стверджують, що боролися з висадкою у місті українського десанту.

Пізніше міноборони РФ також поширило цю інформацію, але не навело жодних доказів.

Автор фото, Getty Images

За їхніми даними, близько 5 ранку дві диверсійні групи українських військ кількістю до 60 людей на семи човнах висадилися на березі Каховського водосховища за три кілометри та "спробували захопити електростанцію".

Російські військові стверджують, що саме тому вжили заходів і застосували авіацію.

Ситуація на ЗАЕС

У "Енергоатомі" кажуть, що о 4:57 через мінометний обстріл росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився 5-й енергоблок.

Крім того, за даними регулятора, пошкоджено лінію резервного живлення власних потреб ЗАЕС.

"Це вже вдруге протягом останніх 10 днів злочинні дії рашистів призвели до відключення блока та знеструмлення станції", - додає регулятор.

Український персонал робить ліквідовує пошкодження інфраструктури станції.