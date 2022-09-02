Святогірська лавра під контролем України на лінії фронту. Що там відбувається

9 годин(и) тому

Автор фото, УПЦ

Попри те, що місто Святогірськ на Донеччині окуповане росіянами, Святогірська лавра, що розташована на іншому березі річки Сіверський Донець, досі на підконтрольній Україні території. Лавра зазнає регулярних обстрілів з боку РФ, там переховуються люди.

У четвер із території лаври вдалося провести евакуацію 17 мирних жителів, повідомили у Святогірській міській військовій адміністрації.

Водночас там зазначили, що священнослужителі та значна кількість цивільних осіб, які ховаються на території монастиря, досі відмовляється виїжджати із зони бойових дій.

Від початку російського вторгнення одна з найдавніших православних святинь, Святогірська лавра, неодноразово підпадала під російські обстріли. Там гинули люди, пошкоджені будинки монастиря. Лавра належить Українській православній церкві (донедавна Московського патріархату).

"Щойно надійшла інформація, що в монастирі є люди, які готові виїхати, розпочалася робота з планування та організації евакуації. Сьогодні зі Святогірської лаври вдалося евакуювати 17 осіб", - йдеться у повідомленні військової адміністрації.

Зазначається, що всі врятовані громадяни у безпеці.

Місто Святогірськ перебуває під контролем російських військ ще з червня, а лавра розташована за містом, за річкою Сіверський Донець, на території, підконтрольній Україні.

Росіян не змогли розвинути наступ і перетнути річку. Хоча усіляко намагались просунутись далі у бік Слов'янська, який хотіли захопити ще влітку.

Монастир стоїть під горою, яку активно обстрілюють із боку захопленого Святогірська. На високому березі Сіверського Донця у бік військ РФ працюють ЗСУ.

Серед сотень людей, що перебувають на території лаври, є прочани, місцеві жителі, які шукали притулку від обстрілу, ченці.

Автор фото, Святогірська МВА

У Святогірській адміністрації додали, що лавра всі останні місяці залишається об'єктом постійних обстрілів та маніпуляцій з боку російських військ, які контролюють лівий (північний) берег річки.

На лінії вогню

У червні під час запеклих боїв за Святогірськ лавра зазнала сильних руйнувань. Там переховувалися близько 300 людей.

Автор фото, УПЦ

Під час одного з обстрілів загинули щонайменше троє представників духовенства, стільки ж отримали поранення.

Снаряди влучили просто у келії, де перебували монахи та черниці.

Росія заявляє про намір захопити усю Донецьку область та намагається наступати на місто Слов'янськ, тож Святогірська лавра лежить на її шляху.

Росіяни вже кілька разів бомбували лавру, а також зруйнували кілька скитів святині.

Автор фото, УПЦ

Святогірська лавра є однією з трьох святинь українського православ'я, які мають статус лаври.

Вона належить УПЦ, яка 27 травня на соборі ухвалила рішення, що свідчать про припинення підпорядкування Московському патріархату.

Лавра належить до Донецької єпархії УПЦ, центр якої розташований у контрольованому "ДНР" та Росією Донецьку.