Польща вимагатиме від Німеччини $1,3 трлн за втрати у Другій світовій війні

42 хвилин(и) тому

Автор фото, WOJCIECH GRABOWSKI/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET

Польща вимагатиме від Німеччини репарації у розмірі понад 1,3 трильйона доларів. У таку суму країна оцінила свої втрати під час Другої світової війни.

Про намір Варшави офіційно вимагати компенсації від Берліна заявив у четвер лідер правлячої у Польщі консервативної партії "Право та справедливість" Ярослав Качинський. Йдеться про 6,2 трильйона польських злотих (близько 1,32 трильйона доларів) - таку суму визначила спеціально створена комісія, повідомляє Reuters.

У 2019 році партія Качинського говорила про суму 850 млрд доларів. Після перемоги партії "Право та справедливість" на виборах у 2015 році її представники неодноразово згадували про необхідність виплатити компенсацію. Проте офіційно репарацій від Німеччини Польща досі не вимагала.

"Сума [завданих збитків] була підрахована найбільш обмеженим, консервативним методом, вона цілком могла б бути більшою", - заявив Качинський на пресконференції.

Під час Другої світової війни у ​​Польщі було вбито 6 мільйонів жителів, половина з яких - польські євреї. 200 тисяч людей загинули тільки в ході придушення в 1944 повстання в варшавському гетто, а столиця країни Варшава була практично знищена.

На сьогодні Польща є найбільшим торговим партнером Німеччини. Обидві країни входять до НАТО та Євросоюзу.

При цьому Німеччина неодноразово заявляла, що всі фінансові питання щодо Другої світової війни давно врегульовані, і цю тему можна вважати закритою.

Раніше подібні заяви польських лідерів пов'язували з наближенням виборів. Наступні парламентські вибори у країні заплановані на 2023 рік.