Харків "до" і "після": жахливі наслідки російських обстрілів

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Харків "до" і "після": жахливі наслідки російських обстрілів

59 хвилин(и) тому

За пів року війни обличчя Харкова змінилося до непізнаваності.

Майже щодня місто обстрілюють російські війська, вбиваючи людей і руйнуючи будинки. Десятки будівель, серед яких багатоповерхівки, школи, університети, підприємства і офіси, перетворилися на руїни.

Добірка фотографій Харкова до і після початку бойових дій показує, як змінилося місто за цей час.