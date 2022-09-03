Харків "до" і "після": жахливі наслідки російських обстрілів
Харків "до" і "після": жахливі наслідки російських обстрілів
За пів року війни обличчя Харкова змінилося до непізнаваності.
Майже щодня місто обстрілюють російські війська, вбиваючи людей і руйнуючи будинки. Десятки будівель, серед яких багатоповерхівки, школи, університети, підприємства і офіси, перетворилися на руїни.
Добірка фотографій Харкова до і після початку бойових дій показує, як змінилося місто за цей час.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.