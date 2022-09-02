єВідрядження: виїзд за кордон підприємців не запрацював

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Проєкт "єВідрядження", який передбачає можливість виїзду за кордон під заставу військовозобов'язаних чоловіків - підприємців або представників компаній - не запрацював з 1 вересня.

Як пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, прем'єр Михайло Шмигаль досі не підписав постанову уряду, яка реалізує проєкт.

"Ми анонсували, що було прийняте рішення на Кабміні, але постанова ще не підписана. Наразі ще відбувається дискусія в уряді щодо цієї постанови, щодо її доопрацювання, публікації і так далі. Зараз я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі", - повідомив він.

Про надання подібного дозволу на виїзд з 1 вересня в уряді повідомили 19 серпня.

А 27 серпня Мінінфраструктури повідомило, що дозволять виїжджати за кордон також окремим групам українських моряків.

Якими є умови "єВідрядження"?

Автор фото, Getty Images

Відповідно до постанови, українські підприємці та представники компаній мали б отримати змогу виїжджати за кордон строком на 7 днів.

Проєктом "єВідрядження" можуть скористатися ФОПи і юридичні особи приватної форми власності. Для цього вони мають відповідати критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Автор фото, Кабмін України

Підприємець також муситиме внести 200 тис грн застави на власний ескроу рахунок в Ощадбанку.

"Ці гроші йому повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України", - повідомила 19 серпня перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

В разі порушення умов заставу перерахують на потреби Міноборони, а підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже діючі скасують, попередила віцепрем'єрка.

Усе через "Дію"

Проєкт "єВідрядження" передбачав, що учасники подаватимуть заявки та отримають дозволи через "Дію".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юлія Свириденко повідомила, що виїзд необхідний представникам компаній для укладання контрактів, участі в різноманітних економічних заходах

Бізнес-спільнота вітала розробку такого проєкту.

"Двигуном відновлення економіки є працюючий бізнес, який думає про подальший розвиток, сплачує податки, заробітні плати та інші взяті на себе зобов'язання", - заявила Європейська бізнес асоціація.