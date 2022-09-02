Що місія МАГАТЕ перевірила на Запорізькій АЕС

2 годин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Керівник МАГАТЕ на ЗАЕС 1 вересня

Фізичну цілісність Запорізької атомної станції порушено в кількох місцях. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який побував на захопленій російськими військами АЕС.

Після інспекції МАГАТЕ представник Росії при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов заявив "РИА Новости", що двоє інспекторів МАГАТЕ залишаться на Запорізькій АЕС на постійній основі.

Водночас в Енергоатомі повідомили, що росіяни не пустили інспекторів у кризовий центр, де перебувають російські військові, і не прибрали з території ЗАЕС військову техніку.

Росія та Україна вже кілька тижнів звинувачують одна одну в обстрілі ядерного об'єкта.

Що розповіли в МАГАТЕ

Місія МАГАТЕ побувала на атомній станції, щоб оцінити пошкодження, завдані АЕС під час бойових дій.

Після повернення на підконтрольну Україні територію Гроссі сказав журналістам, що стурбований ситуацією, яка склалася на станції. При цьому він зазначив, що перед інспекторами не було завдання з'ясувати, чи завдали шкоди станції навмисно або випадково.

"Очевидно, що фізичну цілісність електростанції порушили кілька разів... Так не може тривати", - сказав Гроссі.

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Він розповів, що йому вдалося обійти всю АЕС, побачити ключові частини станції, такі як аварійні системи та диспетчерські. Тепер його команда аналізуватиме технічні аспекти побаченого.

"Ми нікуди не йдемо. МАГАТЕ зараз там, на електростанції, і інспектори не йдуть - вони залишаться там", - сказав Гроссі.

За його словами, експерти нададуть неупереджену, нейтральну, технічно обґрунтовану оцінку того, що відбувається на ЗАЕС.

Проблема, яка дуже турбує світову спільноту, - обстріли навколо ЗАЕС, які можуть пошкодити станцію та спричинити витік радіації. Один із реакторів станції довелося зупинити у четвер через обстріл.

За словами Гроссі, він був свідком обстрілів.

"Були моменти, коли було очевидно, що стріляють: кулеметний вогонь, міномети. Два-три рази було справді дуже тривожно, я сказав би, для всіх нас", - сказав він.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Керівнику МАГАТЕ показали наслідки обстрілу ЗАЕС

Автор фото, EPA Підпис до фото, Журналістам показали збитий безпілотник

Що кажуть в Енергоатомі

В Енергоатомі росіян та представника місцевої колабораційної адміністрації Володимира Рогова звинуватили в поширенні брехні про візит інспекторів МАГАТЕ на ЗАЕС.

Зокрема, росіян звинуватили в обстрілі маршруту проїзду інспекторів та самої ЗАЕС 1 вересня, через що спрацював аварійний захист та відключився 5 енергоблок.

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"Найбрехливіше твердження окупантів - заява про те, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії побувала там, де "хотіла". Це при тому, що її представників не допустили навіть до кризового центру ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ", - твердять в Енергоатомі.

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У компанії також зазначили, що росіяни лишили військову техніку на ЗАЕС, інспектори її бачили, але їм пояснювали, що це нібито "техніка військ хімічного захисту".

"Хоча правила пожежної безпеки забороняють захаращувати простір, тим паче військовою технікою, тим паче на атомній станції! Адже на такому об'єкті просто надважливо, щоб пожежні машини мали безперешкодний проїзд", - нагадують в Енергоатомі.