Спалах "загадкової" пневмонії в Аргентині. Є жертви
- Мішель Робертс
- Редакторка з питань здоров'я
Троє людей померли цього тижня в Аргентині від тяжкої пневмонії невідомого походження.
Про це повідомили у МОЗ країни.
Загалом симптоми хвороби виявили у дев'яти людей. Перші шість пацієнтів зафіксували у період з 18 по 23 серпня.
Спалах стався у приватній лікарні в Тукумані, провінції на північному заході країни.
Померли 70-річна пацієнтка, а також лікар і медсестра клініки.
У всіх випадках йдеться про двосторонню пневмонію, спричинену невідомим вірусом.
За словами аргентинського міністра охорони здоров'я Луїса Медини Руїса, причина хвороби не виявлена і зараз вивчається.
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Руїс також додав, що пацієнти мають пропасницю, м'язові болі й задишку. При цьому аналізи хворих на коронавірус, грип та різні види вірусів і бактерій дали негативний результат.
Усі, з ким контактували хворі, перебувають під наглядом, але на сьогодні у жодного з них не з'явилися симптоми.
Є припущення, що захворювання може мати токсикологічні причини. Тому місцева влада перевіряє якість водопровідної води й дотримання санітарних норм під час користування кондиціонерами.
За ситуацією в Аргентині стежить Панамериканська організація охорони здоров'я.
Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський центр контролю за захворюваннями також моніторять спалах в Аргентині.
"На цьому етапі практично неможливо робити якісь прогнози", - пояснив ВВС Пол Хантер, професор Нориджської медичної школи в Університеті Східної Англії.
"Такі речі трапляються час від часу. Зазвичай вони минають самі собою, але не завжди. Іноді вони спричиняють значний локальний спалах або навіть щось більше" - додав він.
За його словами, експерти мають отримати більше відповідей протягом кількох наступних днів завдяки високій швидкості перевірок і тестів, які можуть дати результати.
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Щонайменше у 12 країнах підтвердили понад 80 випадків захворювання. Серед них - США, Канада, Австралія, Іспанія, Португалія та Велика Британія.