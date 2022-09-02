Спалах "загадкової" пневмонії в Аргентині. Є жертви

Мішель Робертс

Редакторка з питань здоров'я

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Троє людей померли цього тижня в Аргентині від тяжкої пневмонії невідомого походження.

Про це повідомили у МОЗ країни.

Загалом симптоми хвороби виявили у дев'яти людей. Перші шість пацієнтів зафіксували у період з 18 по 23 серпня.

Спалах стався у приватній лікарні в Тукумані, провінції на північному заході країни.

Померли 70-річна пацієнтка, а також лікар і медсестра клініки.

У всіх випадках йдеться про двосторонню пневмонію, спричинену невідомим вірусом.

За словами аргентинського міністра охорони здоров'я Луїса Медини Руїса, причина хвороби не виявлена і зараз вивчається.

Пропустити подкаст і продовжити подкаст Що це було Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти Випуски Кінець подкаст

Руїс також додав, що пацієнти мають пропасницю, м'язові болі й задишку. При цьому аналізи хворих на коронавірус, грип та різні види вірусів і бактерій дали негативний результат.

Усі, з ким контактували хворі, перебувають під наглядом, але на сьогодні у жодного з них не з'явилися симптоми.

Є припущення, що захворювання може мати токсикологічні причини. Тому місцева влада перевіряє якість водопровідної води й дотримання санітарних норм під час користування кондиціонерами.

За ситуацією в Аргентині стежить Панамериканська організація охорони здоров'я.

Всесвітня організація охорони здоров'я та Європейський центр контролю за захворюваннями також моніторять спалах в Аргентині.

"На цьому етапі практично неможливо робити якісь прогнози", - пояснив ВВС Пол Хантер, професор Нориджської медичної школи в Університеті Східної Англії.

"Такі речі трапляються час від часу. Зазвичай вони минають самі собою, але не завжди. Іноді вони спричиняють значний локальний спалах або навіть щось більше" - додав він.

За його словами, експерти мають отримати більше відповідей протягом кількох наступних днів завдяки високій швидкості перевірок і тестів, які можуть дати результати.