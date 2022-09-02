Афрошапочку для плавання дозволили на великих змаганнях

1 година тому

Автор фото, SOUL CAP

Шапочку для плавання для афрозачіски дозволили використовувати на змаганнях найвищого рівня.

Спеціальний головний убір, призначений для густого, кучерявого волосся та таких укладок, як дреди, плетіння та коси, заборонили на торішній Олімпіаді.

Виробник таких шапочок Soul Cap назвав рішення дозволити "великим кроком у правильному напрямку".

"Ми раді бачити майбутнє спорту, який стає все більш інклюзивним", - йдеться в заяві.

Виконавчий директор міжнародної федерації з плавання (Fina) Брент Новіцкі підкреслив, що "дуже важливо, щоб усі водні спортсмени мали доступ до відповідних купальних костюмів".

Афроволосся від природи сухіше, ніж інше волосся. Гіпохлорит натрію або хлорка, що міститься в плавальних басейнах, може ще більше висушити волосся, що призведе до пошкодження.

Зазвичай спортсмени скаржилися, що звичайні шапочки були замалими і не дозволяли правильно доглядати за волоссям.

Рішення вже привітала плавчиня Еліс Дірінг, перша темношкіра жінка, яка представляла Велику Британію на олімпійських змаганнях з плавання.

За її словами, це дає спортсменам право вибору та можливість самовираження.

У Soul Cap заявили, що це рішення стосується не "лише Олімпійських ігор та інших гучних подій", а й "конкурентного плавання на всіх рівнях".