Дівчинці з Гостомеля, яка втратила руку від обстрілу росіян, встановили біонічний протез

45 хвилин(и) тому

Автор фото, Unlimited Tomorrow

9-річна Саша Філіпчук, яка втратила руку під час виїзду з окупованого росіянами Гостомеля, отримала біонічний протез. Тепер дівчинка може згинати пальці. На фото вона показує тризуб.

"Саша передає всім привіт і вірить, що Україна переможе", - написав Олександр Смірнов, який опублікував фото дівчинки.

Дівчинка втратила руку у березні, коли пробувала виїхати з мамою і вітчимом з окупованого Гостомеля. Російські військові обстріляли їхню автівку. Вітчим загинув, а Сашу поранили.

Батько Саші Антон Філіпчук понад добу шукав доньку після того, як дізнався про обстріл.

"Моя дитина 9 років (від попереднього шлюбу) потрапила під обстріл, коли сім'я намагалася виїхати з Гостомеля. Це сталося кілька годин тому. Розстріляли автомобіль, її "другого тата" вбили, коли він був за кермом. Дитина кудись зникла з матір'ю. Зв'язку немає вже кілька годин. Телефони вимкнені", - писав він у соцмережі 4 березня.

Автор фото, Фото з особистого архіву Антона Філіпчука

Сашу вдалося доставити до лікарні лише через два дні. Але ліву руку врятувати вже не змогли - було втрачено забагато часу, руку ампутували.

Рука-гаджет

Дівчинка поїхала на лікування за кордон. А нещодавно у США їй встановили біонічний протез Truelimb. Він виготовлений за новітніми технологіями, дуже легкий і функціональний.

Автор фото, Посольство України в США Підпис до фото, Організувати поїздку Саші в США допомогло посольство України та перша леді Олена Зеленська

Такі протези виготовляє американська компанія Unlimited Tomorrow. Разом з партнерами Singularity University, фондом Red Line Ukraine Foundation та агенцією TABASCO вони запустили масштабний проєкт, спрямований на те, щоби забезпечити протезами 100 українців, які постраждали у війні.

Unlimited Tomorrow займається лише протезами верхніх кінцівок. Вони друкуються на 3D принтері і можуть бути будь-якого кольору.

"Штучна рука - це гаджет. Його підзарядки вистачає на 24 години і вона максимально схожа на здорову руку. Окрім того, протези йдуть в Україну поштою, а тут вже їх "підключають" до людини", - пояснив у коментарі ВВС News Україна представник проєкту допомоги українцям Олександр Смірнов.

Автор фото, Alyona Safonova Підпис до фото, Саша в США перед встановленням біонічної руки

Він додає, що для українців, які втратили руки внаслідок бойових дій, протезування є безкоштовним. Уже зібрали гроші, яких вистачить на понад 30 таких високотехнологічних протезів.

Після Саші з Гостомеля таку біонічну руку встановлять чоловікові, який чекає на неї у Львові.