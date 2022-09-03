Олександр Усик: Я не хочу бути президентом України

Святослав Хоменко

ВВС

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Два тижні тому, 20 серпня, український боксер Олександр Усик захистив свої титули чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring у напруженому поєдинку проти британця Ентоні Джошуа.

Пристрасті кипіли в рингу і після завершення бою: Джошуа викидав за канати чемпіонські пояси, намагався щось прокричати Усикові. Усик же був настільки змучений, що не станцював у рингу свій традиційний гопак.

І от - чемпіон в Україні, і, як він каже, не збирається її залишати. Принаймні, каже він у ексклюзивному інтерв'ю ВВС, шансів на те, що його бій за звання абсолютного чемпіона світу серед суперважковаговиків проти іншого британця Тайсона Ф'юрі, який нібито оголосив про завершення кар'єри, відбудеться цього року, немає.

Постать Усика цікава не лише зі спортивної точки зору. Уродженець Криму, він з певного часу, на думку багатьох спостерігачів, почав уникати прямої відповіді на питання "Чий Крим?" Так, показовою є його відповідь на це питання в інтерв'ю ВВС чотирирічної давності: "Крим - Божий… Крим - тих людей, які там живуть, які люблять Крим, які народилися там".

Сумніви у патріотизмі Усика у небайдужої громадськості виникали і через його неприховану прихильність до Української православної церкви Московського патріархату та близькі стосунки з її предстоятелем митрополитом Онуфрієм.

У 2020 році Усика навіть внесли до бази сайту "Миротворець" - це сталося після того, як він знявся у російському церковному документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес!".

Сьогодні Усик пояснює хайп навколо свого імені підступами недоброзичливців - можливо, навіть агентів Кремля. Тим більше, що своєю поведінкою після початку повномасштабної агресії він, здається, розвіяв усі можливі сумніви у своїй політичній позиції.

Початок війни застав Олександра Усика в Лондоні. Він негайно повернувся додому, до Ворзеля, що під Києвом. Записав відеозвернення до росіян: "Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут дома, і не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти" - і записався до тероборони Київської області.

Згодом - заснував благодійний фонд власного імені для допомоги українцям, які постраждали від російської агресії, Usyk Foundation. Згідно з повідомленням на сайті фонду, за неповні пів року існування він зібрав понад пів мільйона доларів пожертв.

ВВС поговорила з Олександром Усиком про його враження від минулого бою з Ентоні Джошуа і перспективи можливого наступного поєдинку з Тайсоном Ф'юрі, про ставлення до президента Володимира Зеленського і, зрештою, про долю його рідного Криму.

"Я стану абсолютним чемпіоном світу"

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ВВС: Після вашого поєдинку з Ентоні Джошуа вже пройшло трохи часу, емоції вляглися. Ви можете розповісти, яке значення для вас особисто і для України в цілому мав цей поєдинок?

Олександр Усик: Перемога - це... Класно, коли ти виграєш. Думаю, це була така невеличка мотивація для кожного з нас. Зараз, коли в нашій країні йдуть бойові дії, однією з моїх цілей було трошки порадувати людей, щоб вони внутрішньо переключилися і пораділи такій спільній радості і перемозі України.

ВВС: Зараз, з холодною головою, що ви думаєте про дивну поведінку Ентоні Джошуа після цього поєдинку. Він викинув з рингу два пояси, щось вам кричав. Таке було враження, що він хотів вас образити...

Олександр Усик: Та ні, він не хотів мене образити. Він запитував, як він, сильний, міг програти мені, слабкому. Я хотів з ним поспілкуватися, казав: не нервуй, давай заспокоїмось, коли у нас буде вільний час, я можу приїхати до тебе в Британію, у твій зал, можемо поспілкуватися, потренуватися разом…

Я не можу сказати, що його поведінка була негарною. Вона була емоційною. Хлопець багато працював, змінив тренерський штаб - і програв. Чаша перелилася, і він почав говорити. Але в мене на нього немає ніякої злості. Тим більше, він потім з повагою сказав "Все нормально".

Його не треба засуджувати. Навпаки, йому треба допомогти, його потрібно підтримати.

ВВС: Як ви думаєте, у нього ще є майбутнє в боксі?

Олександр Усик: Звичайно, є. Чому немає? Програла людина, що тут такого? Це ж не смерть. Це просто невеличка зупинка, щоб зробити якусь домашню роботу.

Кожна важка хвилина нашого життя нам потрібна, щоб ми розуміли, як далі йти, як намагатися бути сильним, як не здаватися.

ВВС: Вас зараз можна назвати майже абсолютним чемпіоном боксу світу з боксу. Абсолютно наївне питання з абсолютно очікуваною відповіддю, але чи хотіли б ви стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі?

Олександр Усик: Я стану абсолютним чемпіоном світу.

ВВС: Є якісь новини про ваш потенційний поєдинок з Тайсоном Ф'юрі (для того, щоб стати абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі, Олександру Усику потрібно перемогти британського боксера Тайсона Ф'юрі, який нещодавно оголосив про завершення кар'єри, але публічні заяви якого наводять на думку про те, що це рішення може змінитися)?

Олександр Усик: Переговори тривають.

ВВС: Чи є шанси, що він відбудеться до кінця року, так, як цього, здається, хочуть промоутери пана Ф'юрі?

Олександр Усик: Цього року він точно не відбудеться.

У мене все слава Богу, немає жодних травм, але є старі ушкодження, які дали про себе знати.

Їх зараз треба вилікувати, і відновлення після цього буде десь півтора-два місяці. Якщо цього не зробити, вони можуть дати про себе знати у найнезручніший момент.

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Тож я зараз спілкуюся з лікарями, які допомагають мені, щоб максимально зробити чек-ап тіла, бо я протягом п'яти місяців був у жорсткому тренувальному графіку, і тіло виснажилось.

Я просто фізично зараз не зможу підготуватися (до бою до кінця року - ВВС) ніяк. От взагалі ніяк. А навіщо мені виходити на поєдинок непідготовленим?

Для мене важливіше моє внутрішнє самопочуття і здоров'я, ніж великий поєдинок, тому що я не збираюсь відбоксувати і все. Я збираюсь мандрувати з дітьми, виховувати їх, допомагати їм у тому, чим вони будуть займатися.

ВВС: Після бою з Джошуа ви сказали, що або будете боксувати з Ф'юрі, або не будете боксувати взагалі. Тобто якщо Ф'юрі справді вирішить закінчити кар'єру, ви теж підете на пенсію?

Олександр Усик: Подивимось. Голослівні заяви не треба робити. Просто я не бачу...

З Тайсоном Ф'юрі або з Деонтеєм Вайлдером ще можна побоксувати. А більше я не бачу інтересу...

Дивіться, вся та праця, яку я роблю у своєму тренувальному таборі, - вона дуже нелегка, і психологічно, і фізично. Я не бачу родину по пів року. Це все дуже важко. І робити всю цю важку роботу, просто щоб вийти і побоксувати, - якось вже не хочеться.

Я вже стільки разів виходив в ринг - і як аматор, і зараз (як професіонал), - що вже не дуже хочеться бути, як Фенікс, який згорає-народжується-згорає-народжується... Хочеться відбоксувати пару поєдинків якихось таких... крутих, великих... Не розмінюватись. Пару таких високих поєдинків - і (після цього) працювати в іншому напрямку.

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"Я не хочу бути президентом"

ВВС: Які у вас зараз плани на життя поза межами спорту? Ви залишитеся в Україні? Повернетеся до територіальної оборони? Взагалі, чим будете займатися найближчим часом?

Олександр Усик: Я у себе вдома налаштовую все, щоб все працювало. До тероборони, думаю, мене вже не візьмуть. Ходжу до тиру, тренуюсь. Зустрічаюсь з хлопцями, допомагаємо хлопцям. Я думаю... Я не думаю, я знаю, що я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче...

І так, я залишаюсь в Україні. По-перше, я не хочу нікуди їхати. По-друге, я вже побув багато де, - і в Європі, і в Америці, - додому хочеться. Тим паче, коли дома, в Україні складнощі, то хочеться бути тут, і якщо є така можливість і сили, то допомагати країні, людям.

Конкретно у мене, щоб виїхати, немає жодних проблем. Мені не потрібні ніякі дозволи, бо у мене є троє неповнолітніх дітей, і я можу виїжджати, побути з ними. Але я думаю, що найближчим часом вони вже повернуться сюди.

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ВВС: В одному зі своїх інтерв'ю ви розповідали, що ведете щоденник. Як змінився його настрій після 24 лютого?

Олександр Усик: Його настрій дуже змінився. Я записав туди багато своїх думок, переживань. Але я недавно перечитував його, і от з 2016-го, 2017 років думки і плани у мене не змінилися…

ВВС: А ви якось з 24 лютого змінилися?

Олександр Усик: Думаю, що так.

ВВС: У який бік?

Олександр Усик: (пауза) Та в поганий. Я ж погана людина. Був поганий, а став ще гірший. Злюсь, засуджую, сварюсь і все таке.

ВВС: В одному зі своїх інтерв'ю ви згадали, що коли були маленьким, то казали мамі, що хочете стати президентом. Ви якось це все повернули на жарт, а зараз, якщо ви змінилися, то, може, і плани у вас в цьому напрямку змінились?

Олександр Усик: Я це казав не тільки мамі, ми і з друзями частенько жартуємо про це.

Але це все жарти, насправді я не хочу бути президентом.

Скажу дуже просто. От я зранку прокидаюсь, і я знаю, що я сам собі господар - родина там, те-се, тренування, справи, спілкування з колегами, друзями. А тут обов'язково треба буде їхати кудись в кабінет, багато з ким зустрічатися, спілкуватися, роботи дуже багатенно.

Я б хотів - і я так і роблю - допомагати, щось робити для країни, але не бути президентом. (Краще) мати гарного президента. Тим більше у нас зараз офігенний президент.

ВВС: Якраз про це хотів спитати. На початку президентства Зеленського ви, здається, мали про нього не дуже високу думку, казали, що команда у нього не дуже. У вас ставлення до Зеленського змінилось?

Олександр Усик: А у мене до нього було нормальне ставлення. Я казав, що у нього команди немає, на початку (його президентства). Так і було.

Знаєте, що мені дуже подобається в нашому президенті? Що він бореться до кінця. Він не втік, а залишився і сказав: "Я буду з народом". Це дуже мотивує.

От хтось би інший був - він би десь звалив по кущах і все. А цей - лишився і до кінця лишається зі своїм народом, і працює. Це мотивує, тому що коли людина іде попереду і веде за собою - оце лідер. А не стоїть ззаду і поганяє пугою: "Давайте, ідіть".

Повернення Криму? Хотілося б місяць-два

ВВС: Я сьогодні зранку перевірив, ви досі є у базі "Миротворця". Вам не образливо через це? Ну, тобто ви багато робите для України, для її престижу. Зрештою, повернулися, маючи можливість не повертатися, і збираєтесь тут залишатися...

Олександр Усик: Що таке "Миротворець"? До чого він прикріплений? Він якусь має силу?

Створив якийсь хлопець сайт "Миротворець" і тих, хто йому не подобається з якихось його причин, він туди закидає. Ну, добре, є там я. Думаю, від цього більше користі "Миротворцю", ніж мені (шкоди).

Я взагалі ніяк не реагую на те, що я є в "Миротворці". Цей сайт - дно. Взагалі, якщо вони мене приберуть, я подам на них в суд. Краще я там буду лишатися.

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ВВС: До початку повномасштабної війни ви регулярно бували в Криму. Наскільки я розумію, там продовжують жити ваші рідні. Зараз вам як бійцю тероборони, людині з чітко окресленою політичною позицією, швидше за все, туди потрапити буде важче. Є у вас якесь відчуття: ви ще побуваєте у рідному Криму?

Олександр Усик: Звичайно. Після повернення. Зараз він окупований. Коли він перестане бути окупованим, коли наші бійці і наша країна повернуть його в попередній статус неокупованого півострова, - все, поїдемо відновлювати, купатися в морі, ловити барабульку, тараньку, ще щось.

Ясно, що я туди зараз нев'їзний. Вони мене позбавили якихось звань. Послухайте, немає у мене якогось звання, там "Почетный гражданин города Симферополь". Як ви думаєте, я коли зранку прокидаюсь, мені печально (через це) чи ні?

ВВС: А є у вас відчуття, в якій часовій перспективі ви зможете повернутися до Криму? За рік, десять, двадцять?

Олександр Усик: Ні, ну, десять - це багато. Хотілося б поскоріше. Місяць там, я не знаю, два.

Знову ж таки, якби я це конкретно знав, я б вам сказав. А навіщо зараз гадати? Ми працюємо у цьому напрямку.

"Я безкоштовно людей не б'ю"

ВВС: Перед вашим боєм з Ентоні Джошуа багато українців, в тому числі військових на фронті, відкрито писали, що бокс-то вони, може, і будуть дивитися, але вболівати за людину, яка називає росіян братами, ходить в "кремлівську церкву", вони не можуть. Що б ви сказали цим людям?

Олександр Усик: Нічого. Дякую їм за підтримку і за непідтримку. Це роз'єднання - хтось спілкується російською, а хтось українською, але вони обоє українці, а от хай вони між собою постукаються (поб'ються) - це агентура робить навмисно.

За церкви пише, ще за щось - це все провокації і наших некваліфікованих журналістів, хоча їх не можна журналістами назвати, блогерів і агентів Кремля, які це роблять навмисно.

Послухайте, ще з 2018 року, коли я в Москві боксував і повернувся, постійно якісь люди казали, що я щось там неправильно кажу, за Крим, за те, за те, за те.

Це все можна відслідкувати - я це все робив, у мене це все записано - (і переконатися), що багато статей, де мене засуджували чи (називали) ватником, сепаром і так далі, - це робили проплачені люди, щоб навмисно мене дискредитувати.

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ВВС: А хто це був, і з якою метою це робилося?

Олександр Усик: Слухайте, у них - я маю на увазі, у Кремля, - іноді немає мети. Їм головне іноді просто нагидити. Ну, навіщо всі в країні будуть (когось) підтримувати, буде якийсь спортивний лідер? Треба ж просто розкидати, нагидити.

Інтернет може діяти на людей як позитивно, так і негативно. Через нього можна передати як хорошу інформацію, так і погану. І от яку інформацію ви будете приймати для себе, така інформація до вас і буде потрапляти.

От дивіться: я жодного разу, де б я не був, не пам'ятаю, щоб той, хто писав в інтернеті, який я такий-сякий-перетакий, як він мені накидає, коли мене зустріне, підійшов до мене і сказав якусь гидку річ. Він боїться, що я його якось типу (поб'ю)... Ну, я ж боксер... А я безкоштовно людей не б'ю.

А ті, люди, які ображені на мене за щось, і ображають мене, - я хочу їм побажати, - і це ніякий не сарказм, - щоб у них було здоров'я. Я за цих людей молюся щодня, зранку і ввечері.