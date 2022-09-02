Репортаж із передової на Донбасі. Розмова з Усиком. Теленовини ВВС

У випуску:

  • Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Що вдалося встановити.
  • Як ЗСУ відвойовують Схід. Репортаж з передової на Донбасі.
  • Tрагедія в Оленівці: що сталося в колонії військовополонених - розслідування ВВС.
  • Чи допоможе зерно посилити позиції України в Африці.
  • Перемоги Усика під синьо-жовтими прапорами. Інтерв'ю з українським чемпіоном.

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