Репортаж із передової на Донбасі. Розмова з Усиком. Теленовини ВВС
У випуску:
- Місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. Що вдалося встановити.
- Як ЗСУ відвойовують Схід. Репортаж з передової на Донбасі.
- Tрагедія в Оленівці: що сталося в колонії військовополонених - розслідування ВВС.
- Чи допоможе зерно посилити позиції України в Африці.
- Перемоги Усика під синьо-жовтими прапорами. Інтерв'ю з українським чемпіоном.
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