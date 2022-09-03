Джейн Фонда розповіла, що хвора на рак

18 хвилин(и) тому

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Джейн Фонда хвора на рак і проходить курс хімієтерапії. Про це сама акторка повідомила в інстаграмі.

84-річна американська кінозірка розповіла, що у неї діагностували неходжкінську лімфому, описавши її як "рак, який дуже добре піддається лікуванню". "80% людей виживають, тож я почуваюся щасливою", - додала вона.

У своєму дописі Фонда нагадала про стан системи охорони здоров'я у США і заявила, що, як і раніше, боротиметься за чистоту довкілля.

За її словами, їй пощастило, оскільки вона має страховку й доступ до найкращих лікарів і методів лікування.

"Я усвідомлюю, і це - болісно, що у цьому мій привілей, - написала вона. - Майже кожній родині в Америці у якийсь момент доводиться стикатися з раком, і надто багато [людей] не мають доступу до якісного медичного обслуговування, яке отримую я, і це - неправильно".

Неходжкінська лімфома - менш поширений вид раку, який розвивається у лімфатичній системі.

Фонда написала, що проходитиме хімієтерапію шість місяців, але вона не дозволить лікуванню стати на заваді її кліматичному активізму.

Оскароносна акторка дебютувала в кіно у 1960 році, прославившись ролями у таких стрічках як "Барбарелла", "З дев'яти до п'яти" та "На золотому озері". Одна з її останніх ролей - у комедійному серіалі на Netflix - "Грейс і Френкі".

Фонда - також відома політична активістка. У 1970-х вона публічно виступала проти війни у В'єтнамі.

В останні роки вона займалася захистом довкіллям та боротьбою зі зміною клімату.