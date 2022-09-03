Новий сезон "Корони": стало відомо, хто зіграє Кейт Міддлтон

Джеймс Грегорі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Getty Images/Diana Field Photography Підпис до фото, Кейт Міддлтон у 2007 році та актриса Мег Белламі

Творці серіалу "Корона" обрали акторку, яка зіграє юну Кейт Міддлтон у 6-му сезоні, який Netflix почне знімати цієї осені.

Це буде дебютна роль для 19-річної Мег Белламі, яка надала свої записані прослуховування на кастинг, оголошення про який з'явилося у соцмережах.

На професійному екрані також дебютують 21-річний Ед Маквей та 16-річний Руфус Кампа, обидва зіграють роль принца Вільяма.

Усі троє акторів зніматимуться у шостому та останньому сезоні, який почнуть знімати цієї осені.

Раніше Netflix анонсував, що художня драма, заснована на реальних подіях, матиме 5 сезонів.

Але її творець Пітер Моган передумав, коли зрозумів, що знадобиться і шоста частина, щоб "віддати належне багатству та складності історії".

Нове тріо приєднається до списку зірок, які грають у драмі членів королівської сім'ї, включаючи володарку "Оскара" Олівію Колман та Метта Сміта.

У шостому сезоні розповідатиметься про правління королеви Єлизавети II початку 2000-х років і хроніку наслідків смерті принцеси Уельської.

Белламі зіграє юну Міддлтон, перш ніж вона стане Герцогинею Кембриджською, у часи її студентства в Університеті Сент-Ендрюса у Шотландії, де вона познайомилась з майбутнім чоловіком у 2001 році.

Daily Telegraph пише, що Белламі дізналась про роль лише через кілька місяців після закінчення школи у Беркширі.

Кампа з'явиться на екрані як молодий принц Вільям у епізодах, де показують, як сім'я пережила смерть принцеси Діани, а Маквей гратиме роль принца у його більш пізні підліткові роки.

Автор фото, Getty Images/Netflix Підпис до фото, Принц Вільям у 1998 році та Рафус Кампа

Автор фото, Getty Images/Kim Hardy Підпис до фото, Принц Вільям у 2005 році та Ед Маквей

Прем'єра п'ятого сезону запланована на Netflix у листопаді, де чотири актори зіграють принців Вільяма та Гаррі різного віку.

"Корона" частково додумує ключові історичні події, що відбулися у часи довгого правління королеви Єлизавети II, різні актори зображують відомих членів королівської сім'ї на різних етапах їхнього життя.

Клер Фой зіграла молоду королеву в першому та другому сезонах, а Колман грала монарха у третьому та четвертому сезонах.

В останніх двох сезонах Колман змінить Імельда Стонтон.

Автор фото, NETFLIX Підпис до фото, У останніх двох сезонах роль королеви гратиме Імельда Стонтон

Принц Гаррі, який підписав власний контракт на створення контенту для Netflix разом із своєю дружиною Меган, Герцогинею Сассекською, раніше описував драму як "вигадану", але "багато в чому засновану на правді".

"Звісно, вона не зовсім точна", - сказав герцог під час інтерв'ю торік.

"Вона дає вам приблизне уявлення про те, яким є образ життя, тиск ставити борг та служіння вище сім'ї та все іншого, що може через це трапитись", - додав він.

Серіал "Корона" отримав кілька премій, включаючи Golden Globes, Emmy, та BAFTA.