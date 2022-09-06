Ліз Трасс зустрілась з королевою і очолила британський уряд

30 хвилин(и) тому

Автор фото, PA Media

Після зустрічі з королевою Єлизаветою ІІ у замку Белморал новим британським прем'єром офіційно стала Ліз Трасс.

Перед цим королева погодила відставку Бориса Джонсона.

47-річна політикиня з партії торі не приховує, що хоче, аби її вважали новою "залізною леді".

Саме їй віддали свої голоси більшість партійців.

Переможець на виборах лідера політсили, де голосують лише члени Консервативної партії, стає головою британського уряду.

Перед цим Ліз Трасс очолювала дипломатичне відомство Великої Британії. Після російського вторгнення до України стала одним із найпомітніших опонентів Росії.

"Епоха взаємодії з Росією закінчилася. Нам потрібні нові підходи до безпеки Європи, засновані на здатності до опору, оборони та стримування", - заявляла вона на посаді голови МЗС.

Разом із тим, як зазначають оглядачі, тепер, коли Ліз Трасс доведеться опікуватися і внутрішніми справами, їй треба буде мати справу із можливою економічною кризою та надзвичайно важкою зимою на тлі рекордних цін на газ та опалення.

Раніше вона пообіцяла, що уряд "заморозить" тарифи на комунальні послуги - для споживачів вони залишатимуться незмінними впродовж 18 місяців, а компанії, щоб покрити різницю із ринковими цінами, можуть брати урядові кредити.