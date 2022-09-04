Жорстоке вбивство в Дубліні: загинули три сестри

30 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Поліція арештувала молодого чоловіка, який ймовірно був знайомий з дітьми

Дві дівчинки та молода жінка загинули внаслідок "насильницького інциденту" в будинку в Дубліні, повідомили в поліції Ірландії.

Поліцію викликали до маєтку Россфілд близько 00:30 за місцевим часом у неділю.

Трьох сестер привезли до лікарні у Крамліні, але пізніше вони померли.

У лікарні також перебуває підліток із серйозними травмами та мати дітей, яка не постраждала.

Як виглядає, травми підлітка не загрожують його життю.

На місці події поліція арештувала 20-річного чоловіка.

У поліції називають цей злочин "жорстоким, складним і травматичним".

Правоохоронці не шукають інших підозрюваних і припускають, що затриманий і постраждалі знайомі між собою.

Місце події загородили. Згодом розпочнеться судово-медична експертиза.