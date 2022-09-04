Жорстоке вбивство в Дубліні: загинули три сестри
Дві дівчинки та молода жінка загинули внаслідок "насильницького інциденту" в будинку в Дубліні, повідомили в поліції Ірландії.
Поліцію викликали до маєтку Россфілд близько 00:30 за місцевим часом у неділю.
Трьох сестер привезли до лікарні у Крамліні, але пізніше вони померли.
У лікарні також перебуває підліток із серйозними травмами та мати дітей, яка не постраждала.
Як виглядає, травми підлітка не загрожують його життю.
На місці події поліція арештувала 20-річного чоловіка.
У поліції називають цей злочин "жорстоким, складним і травматичним".
Правоохоронці не шукають інших підозрюваних і припускають, що затриманий і постраждалі знайомі між собою.
Місце події загородили. Згодом розпочнеться судово-медична експертиза.