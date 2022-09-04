Вибух у Чернігові: дворічний хлопчик перебуває в реанімації

1 година тому

Автор фото, Чернігівська ОВА

Дворічний хлопчик, який найбільше постраждав внаслідок вибуху на виставці зброї в Чернігові, перебуває в реанімації.

У суботу, 3 вересня, у парку в Чернігові проходив масовий захід, на одній з локацій якого організатори облаштували виставку зброї.

На тій ділянці було чимало дітей, коли стався вибух, - здетонував один з боєприпасів.

Внаслідок інциденту травмувалися шестеро дітей. Хлопці 14 та 13 років отримали акустичну травму, 7-річному наклали шви на руку та діагностували струс мозку. Двох його старших братів вже відпустили додому.

Оперували 7 годин

У Чернігівській обласній дитячій лікарні дворічну дитину оперували майже сім годин, зараз її намагаються вивести зі стану медикаментозного сну, щоби продовжити лікування.

Автор фото, Чернігівська ОВА

Як розповіла в.о. гендиректора дитячої обласної лікарні Тетяна Лебедєва, хлопчику провели комп'ютерно-томографічне дослідження мозку.

"Сьогодні, 4 вересня, зібрався консиліум з лікарів спеціалістів хірургічного, офтальмологічного профілю", — розповіла Лебедєва в коментарі "Суспільному".

Важкий стан хлопчика підтвердив і голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала", - написав він у телеграмі.

Автор фото, Чернігівська ОВА

"Триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані", - написав він.

Версія прокуратури

За фактом порушення правил поводження зі зброєю порушено карну справу, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у Чернігові під час виставки зброї військовослужбовці територіальної оборони демонстрували глядачам зброю та боєприпаси. Під час демонстрації один з боєприпасів здетонував.

Досудове розслідування вестимуть слідчі ДБР.

Автор фото, Чернігівська ОВА

Пресслужба Чернігівської міської ради заперечує, що мерія надавала дозвіл на проведення заходу.

"Офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення", - йдеться в повідомленні на сторінці у фейсбуку.

На травмування дітей у Чернігові відреагував і президент Володимир Зеленський. Він закликав представників місцевої влади по всій країні та правоохоронців пильнувати, щоб це більше ніде ніколи не повторилося.