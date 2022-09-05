Криваві напади у Канаді. Що відомо про трагедію і смерть десяти людей

1 година тому

Автор фото, RCMP SASKATCHEWAN

Щонайменше десять людей загинули та ще п'ятнадцять отримали ножові поранення внаслідок відразу кількох нападів у центральній канадській провінції Саскачеван, повідомила поліція.

Нападники втекли, по всій провінції ведеться пошук зловмисників.

Жертви нападників знайдені в 13 різних місцях, у тому числі в громаді канадських індіанців Крі Джеймс Сміт (2 тисячі мешканців) та селі Велдон (200 мешканців).

Це один із найбільш смертоносних актів насильства, які коли-небудь бачила Канада.

Постраждалих може бути набагато більше.

Поліція назвала імена підозрюваних у нападах - це Демієн Сандерсон, 31 рік, та Майлз Сандерсон, 30 років. Невідомо, чи вони родичі. За заявою поліції, вони озброєні та небезпечні і, як і раніше, перебувають на волі.

Востаннє їх бачили у столиці провінції Реджайне, приблизно за 280 км на південь від Велдона, в неділю вдень.

Автор фото, Reuters

У резервації Джеймс Сміт оголосили надзвичайний стан - цей захід, за заявою влади, є відповіддю на "чисельні вбивства та напади" на членів громади корінних народів Канади в неділю.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав напади "жахливими і несамовитими".

"Я думаю про тих, хто втратив кохану людину, і про тих, хто отримав поранення", - написав він у твіттері.

Автор фото, RCMP SASKATCHEWAN

Марко Мендічино, міністр громадської безпеки Канади, раніше закликав жителів Саскачевана "залишатися в укриттях", оскільки по всій великій території провінції шукають нападників.

"Прохання до всіх жителів Саскачевана, особливо тих, хто перебуває в безпосередній близькості від району проживання корінного народу крі Джеймс Сміт, залишатися в укритті", - написав він у твіттері.

"Підозрювані можуть перебувати в чорному Nissan Rogue", - заявила Королівська канадська кінна поліція (RCMP) Саскачевана, попередивши всіх, хто побачить підозрюваних або цей автомобіль, триматися подалі та дзвонити до поліції.

Місцева поліція закликає підозрюваних здатися владі.