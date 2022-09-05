Обійми українського й російського солдатів. Художника змусили прибрати мурал в Австралії

Тіффані Турнбулл

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, CTO art Підпис до фото, Зображення розкритикували за те, що воно морально прирівняло дві сторони

Австралійський художник зафарбував вуличний мурал, на якому український та російський солдати обіймаються. Митця розкритикувала місцева громада.

Ідея триповерхового муралу, створеного на одній з вулиць Мельбурна, "мирне вирішення" конфлікту між двома країнами, пояснив його автор Пітер Сітон.

Але дехто порівняв твір із російською пропагандою.

Сітон, який називає себе технічним директором, вибачився за свій твір, сказавши, що ідея була "невдалою" і що він "не думав, що її сприймуть так погано".

Тисячі українців загинули після вторгнення російської армії, яку звинувачують у численних воєнних злочинах.

Критики стверджують, що твір під назвою Peace Before Pieces "Мир перш ніж руїни" створює хибну моральну еквівалентність між двома сторонами.

"Що б подумали люди, якби мурал зобразив обійми ґвалтівника й жертви?" - зазначено у повідомленні одного з президентів Федерації українських організацій Австралії Стефана Романіва.

"Спроба бути "справедливим" і прийняти хибний наратив про те, що "все, що нам потрібно, це мир" у цьому випадку підтримує зло".

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Посол України в Австралії Василь Мірошниченко заявив, що це "вкрай образливо для всіх українців".

Мистецька організація під назвою Art4Ukraine Australia заявила, що висловлювала занепокоєння з приводу мистецького твору ще до його початку, і була шокована, побачивши його після завершення.

Сітон сказав, що зафарбовував мурал до третьої ночі понеділка.

"Мурал коштував мені 2000-3000 доларів... Я б не робив його й не витрачав на це цілих 10 днів, якби думав, що він зашкодить людям", - пояснив митець Австралійській телерадіомовній корпорації пізніше в понеділок.

Але він також захищав свій твір, сказавши, що він все одно переконаний, що мурал приніс "чисту користь" і "багато людей справді зрозуміли це повідомлення".

"Очевидно є люди, які вважають, що це зображення завдасть болю й, можливо, травмує, а це не те, чого я хотів би робити своїми творами", - пояснив він.

Сітон продає NFT своїх творів, а зібрані гроші передає на благодійність.