Загадкова авіакатастрофа. Що відомо про "хаотичний політ" літака німецького бізнесмена

42 хвилин(и) тому

Автор фото, FlightRadar24 Підпис до фото, Так виглядав політ на сайті FlightRadar24

Приватний літак Cessna зазнав аварії біля узбережжя Латвії в неділю ввечері, після того, як сили НАТО підняли по тривозі літаки, щоб стежити за ним. Відомо, що борт зазнав аварії після того, як зник з радарів. Літак Cessna належав німецькому бізнесменові Георгу Гриземанну.

Зареєстрований в Австрії Cessna 551 прямував з Хереса на півдні Іспанії, звідки він вилетів без вказівки пункту призначення, випливає із даних на сайті FlightRadar24.

Він двічі змінив курс, над Парижем і Кельном, перш ніж взяти курс над Балтійським морем, проходячи повз шведський острів Готланд.

О 17:37 за Гринвічем система відстеження польотів показувала, як літак швидко втрачає швидкість та висоту.

"Нам відомо, що літак зазнав катастрофи (у морі - Ред.) на північний захід від міста Вентспілс у Латвії, - повідомив представник служби порятунку Швеції. - Він зник з радарів".

ЗМІ описують напрямок польоту як хаотичний. Авіадиспетчери не змогли зв'язатися з екіпажем, йдеться у повідомленні управління цивільної авіації Латвії.

Німецькі та данські військові літаки були підняті у повітря, коли літак Cessna пролітав через повітряний простір цих країн, але не змогли встановити контакт, повідомив представник морської адміністрації Швеції.

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"Вони не змогли побачити будь-кого в кабіні", - цитує його агентство Reuters.

Літак належав німецькому бізнесменові Георгу Гриземанну, повідомила у понеділок його компанія Quick Air. "Я можу підтвердити, що це був приватний літак нашого власника", - сказав представник компанії. Він відмовився підтвердити повідомлення кельнської газети Express, що Гриземанн і був пілотом.

Гриземанн був помітною фігурою в Кельні, зазначає Reuters.

Німецький таблоїд Bild раніше повідомляв, що на борту літака перебували пілот, а також чоловік, жінка та їхня дочка. Видання не уточнило джерело інформації.

Bild стверджує, що пілот все ж таки повідомляв про проблеми, а саме проблеми з тиском в салоні після зльоту, але зв'язок був втрачений після того, як літак залишив Піренейський півострів.

Літак розбився через те, що у нього закінчилося паливо, пізніше повідомив агентству France-Presse керівник шведської пошуково-рятувальної операції Ларс Антонссон. За його словами, людських останків виявлено не було.

Антонссон сказав, що рятувальники зовсім не мають пояснень: "Ми можемо тільки здогадуватися (про те, що сталося), але вони (люди на борту) явно були недієздатні".

Поруч із місцем аварії були помічені уламки і схожа на нафту пляма, повідомив латвійському телебаченню голова пошуково-рятувальної служби Латвії.

На прохання Латвії гелікоптер ВПС сусідньої Литви був відправлений на місце аварії для проведення пошуково-рятувальних робіт, повідомив представник литовських військово-повітряних сил. Сама Латвія направила судна до місця події.

За даними сайту MarineTraffic, пором Stena Line, який прямував з Вентспілса в Норвік у Швеції, також був перенаправлений на місце катастрофи. На сайті також було зафіксовано шведський пошуково-рятувальний вертоліт та літак.