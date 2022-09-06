Ракетний удар по Кривому Рогу і центру Харкова - що відомо про руйнування

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Резніченко

Зранку 6 веерсня Росія завдала ракетного удару по місту Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Спочатку керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про ракетний удар по місту, він закликав залишатися в укриттях.

Близько 7.45 ранку 6 вересня тривогу оголосили майже по всій території України. Як згодом повідомили у командуванні повітряних сил, з шести випущених росіянами ракет з літаків над Каспійським морем, п'ять вдалось збити.

Одна ж вдарила по нафтобазі у Кривому Розі, повідомив керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас ракетний удар по Кривому Розі. Сильна пожежа на нафтобазі. На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг. Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з'ясовуються", - написав він у телеграм.

Місцеві мешканці повідомляють про величезні стовпи диму.

Напередодні Росія завдала удару по ще одній нафтобазі неподалік Кривого Рогу.

Ракети, якими росіяни вдарили приблизно о 19-ій годині 5 вересня годині в Криворізькому районі, влучили у нафтобазу в Карпівській громаді.

"Знищена нафтобаза та всі запаси палива там. Сталася сильна пожежа", - повідомили рятувальники.

Зараз триває контрнаступ ЗСУ на Херсонщині у тому числі на криворізькому напрямку. Тож Росія може намагатись знищити шляхи постачання для ЗСУ.

Удар по Харкову

Зранку 6 вересня Росія вдарила і по центру Харкова.

"Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях!" - повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Автор фото, Прокуратура Харківської області

Потім він додав, що внаслідок ранкових ударів по місту зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

"На місці працюють всі профільні служби. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На цю хвилину госпіталізованих немає", - написав Синєгубов.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що після нічного обстрілу міста під завалами знайшли тіло жінки.

"Ракетний обстріл Індустріального району. В одному випадку влучання в приватний житловий будинок. При розборі завалів знайдено тіло жінки. У другому випадку ракета прилетіла недалеко від приватного житла. Від розльоту осколків загорівся будинок. Без постраждалих", - написав він у телеграм.