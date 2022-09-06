4-річний малюк викликав швидку і врятував мамі життя

Тіффані Тернбулл

BBC News, Сідней

1 година тому

Автор фото, Tasmania Health Підпис до фото, Монті отримав від медиків подяку за швидке реагування

Чотирирічний австралійський хлопчик допоміг врятувати свою маму, викликавши "швидку" лише за день після того, як вона пояснила йому, як це робити.

27 серпня Монті Кокер набрав номер служби екстреної допомоги і сказав операторам: "Матуся впала".

"Коли ми приїхали за адресою, він стояв біля вікна... і махав нам рукою", - розповів фельдшер Марк Смолл.

Монті спокійно допоміг бригаді "швидкої допомоги" з'ясувати, що сталося з його мамою Венді.

Його миттєва реакція стала вирішальною, пояснює Смоллс.

"Це особливо важливо, якщо людина вдарилася головою під час падіння або має тривалий напад".

Парамедики повернулися до будинку Кокерів у вівторок, щоб вручити Монті лист подяки.

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Венді Кокер розповіла репортерам, що Монті розуміє, що зробив гарну справу, але применшує свою роль, кажучи друзям із дитячого садка, що це було "легко".

"Його бабуся підійшла й запитала: де наш супергерой? На що він відповів: о, ні, я не супергерой. Я - просто герой".

За день до інциденту Венді пояснила сину, як викликати "швидку" із заблокованого або розблокованого телефону. Але вона не очікувала, що йому доведеться скористатися цими знаннями так швидко.

Вона каже, що пам'ятає, як відчула, що їй зле, намагалася зателефонувати чоловіку, але зомліла.

"Коли я отямилась, в будинку вже була "швидка". [Я] так пишаюся ним... він, безумовно, врятував ситуацію".

Марк Смоллс теж вражений: "Я пропрацював фельдшером 13 років, і були старші діти, які викликали "швидку", але щоб чотирирічна дитина - ніколи".