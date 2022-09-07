Путін заявив, що Росія не починала війну, та розкритикував зернову угоду

11 хвилин(и) тому

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Росія нічого не втратила і не втратить в результаті війни з Україною, запевнив президент Росії Володимир Путін під час виступу на східному економічному форумі.

Він також заявив, що Росії не подобається те, куди йде українське зерно, яке вивозять з портів України внаслідок зернової угоди.

Не починали війну

"Впевнений, ми нічого не втратили і не втратимо", - почав відповідати на питання щодо наслідків війни в Україні.

"Головний наш здобуток - укріплення суверенітету. Це неминучий результат того, що відбувається. Зараз все шкідливе, що заважає нам іти вперед, буде відкинуте. Ми будемо набирати обертів. Сучасний розвиток може бути тільки оснований на суверенітеті", - почав роздуми Путін.

І далі звинуватив у початку війни саму Україну.

Автор фото, Синєгубов Підпис до фото, Зруйнований житловий будинок у центрі Харкова

"Ми нічого не почали з точки зору військових дій, а намагаємось тільки закінчити. Почали військові дії в 2014 році після державного перевороту в Україні ті, хто не хотів нормального розвитку і прагнув подавити свій власний народ, проводячи одну військову операцію за іншою. І проводячи геноцид на Донбасі протягом 8 років", - повторив Путін звичні тези російської пропаганди щодо України.

"Після спроб розв'язати проблему мирний шляхом Росія ухвалила рішення відповісти дзеркально тому, як діяв наш потенційний противник - збройним шляхом. Врешті це призведе до укріплення нашої країни", - заявив Путін.

Росія перед повномасштабним вторгненням неодноразово запевняла Захід, що не буде вторгатись в Україну. Але напала.

У 2014 році Росія за допомогою власних військ захопила Крим, але у перші місяці не визнавали, що це саме її армія захоплювала півострів.

"Хитрозроблена" ситуація із зерном

Також Путін розкритикував ситуацію із вивезенням українського зерна, а також розповів про нібито збережені обмеження щодо російської продукції.

"Ситуація з російським зерном - хитрозроблена, напряму обмежень немає, але є по факту, хоча ситуація змінюється у кращий бік", - заявив Путін.

Проблеми у Росії з цим залишаються і це нібито штовхає ціни вгору.

Також Путін заявив, що майже все зерно, вивезене з України, пішло до країн Євросоюзу, а не найбідніших країн, які його потребують.

Він назвав це "черговим зухвалим обманом", оскільки зерно з України нібито йде не в країни, що його потребують.

За його словами, європейці продовжують діяти як колонізатори, обманюючи найбідніші країни.

Через це Путін запропонував подумати про обмеження вивезення збіжжя з України до Європи, він навіть захотів обговорити це з президентом Туреччини Раджепом Ердоганом.

Насправді, як писала ВВС за підсумком місяця роботи зернового коридору з українських портів, левова частка зерна пішла не у країни Європи - а в Африку та Азію.