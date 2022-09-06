Звіт МАГАТЕ. Новий уряд Британії. Теленовини ВВС
У випуску 6 вересня:
- Негайно припинити обстріли ЗАЕС - головний висновок місії МАГАТЕ: репортаж із Запоріжжя, коментар експерта з ядерної енергетики і реакція з Києва.
- Королева Єлизавета доручила Ліз Трасс сформувати новий уряд Британії. Яким він буде і що це означатиме для України.
- Чим тепер займатиметься Борис Джонсон і чи повернеться до влади.
- Що має владнати з ЄС новий британський уряд.
- Яке британське місто прийматиме Євробачення від імені України - одне з претендентів - Глазго.
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