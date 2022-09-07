Військовий облік для жінок перенесли ще на рік. Подробиці рішення

1 година тому

Автор фото, генштаб

Міноборони перенесло на рік початок взяття на військовий облік жінок, повідомила заступниця міністра Ганна Маляр

"Міноборони, в межах повноважень, підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік - до 1 жовтня 2023 року. Відповідний наказ вчора, 6 вересня, підписав міністр оборони Олексій Резніков", - повідомила Ганна Маляр.

Ця норма мала запрацювати 1 жовтня 2022 року і викликала багато суперечок та спекуляцій.

Тому Маляр наголосила, що жодних заборон на виїзд жінкам за кордон з 1 жовтня немає і не буде.

Зараз у парламенті на рівні профільного комітету доопрацьовуються поправки до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", які законодавчо врегулюють це питання на майбутнє.

"Свої пропозиції, які серед іншого передбачають, що взяття на військовий облік жінок має виключно добровільний характер, міністерство оборони раніше направило до комітету", - додала Маляр.

Автор фото, ФЕЙСБУК ГАННИ МАЛЯР

Вона також наголосила, що норма про обов'язкову постановку жінок певних професій і спеціальностей на військовий облік регулюється і передбачена саме законом.

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Маляр вважає, що цей наказ дозволить комітету і парламенту спокійно доопрацювати і внести зміни до законодавства, щоб відтерміновувати строки наказами міноборони надалі не було потреби.

"Як заявив генеральний штаб, досвід розгортання всіх військових частин ЗСУ та інших військових формувань до повних штатів воєнного часу свідчить, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку", - додала Ганна Маляр.

Питання взяття жінок на військовий облік стало скандальним відразу ж, коли його підняли восени минулого року. Тоді міноборони, відповідно до нового закону, оприлюднило перелік спеціальностей, за якими жінки мали б ставати на облік. Це мало запрацювати з 1 жовтня 2021 року, а громадськість про це дізналась тільки у грудні.

Список відразу піддали нищівній критиці, адже, відповідно до нього, представниці більшості популярних професій ставали військовозобов'язаними. В тому числі програмісти, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, маркетологи та рекламники.

Міноборони у відповідь на критику суттєво скоротило список і відтермінувало взяття жінок на облік до 1 жовтня 2022 року.

Були застереження, що якщо норма запрацювала б у визначений час без змін, жінки багатьох популярних професій - психологи, лікарі, хіміки, радіотехніки, телекомунікаційники, кухарі, ветеринари та економісти - могли стати військово зобов'язаними без права вільно виїжджати за кордон.

У парламенті раніше просили міноборони наказом відтермінувати початок дії норми, щоб дати депутатам час на опрацювання змін до закону.