Наступ на Харківщині: ЗСУ прорвали фронт на глибину 50 кілометрів

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів, українські війська вклинилися в оборону росіян на глибину до 50 км.

Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління генштабу Олексій Громов.

"Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів", - додав він.

Громов також повідомив, що загалом на Харківщині та Південнобузькому напрямку(Херсонська та Миколаївська області) вдалося звільнити територію у 700 квадратних кілометрів.

Це перший офіційний коментар щодо наступу ЗСУ на Харківщини біля Балаклеї.

Раніше президент оголошував про успіх ЗСУ на Харківщині без подробиць.

Експерти кажуть про майже оточення Балаклії та прорив військ у напрямку Куп'янська, що ставить під загрозу усю групу військ РФ біля Ізюма.

ВВС не може оперативно перевірити заяви сторін в умовах війни.