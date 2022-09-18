"Путін - найбільший воєнний злочинець ХХІ століття" - Епплбаум

16 хвилин(и) тому

Американська публіцистка Енн Епплбаум, авторка таких книг як "Гулаг", "Червоний голод: сталінська війна проти України", в інтерв'ю ВВС News Україна висловила переконання, що західна допомога Україні не послабшає.

Вона також пояснила, що "рашизм" краще, ніж "фашизм", окреслює ідеологію і методи дій путінської Росії в Україні.

Розгорнуту Путіним війну проти України вона вважає геноцидною війною на винищення, а самого російського лідера - найбільшим воєнним злочинцем ХХІ століття.