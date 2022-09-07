ЄС хоче обмежити ціни на російський газ попри погрози Путіна

Пол Кірбі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Урсула фон дер Ляєн каже, що окрім обмеження ціни, має бути обов'язкова мета скорочення пікового споживання електроенергії

Виконавчий орган Європейського Союзу запропонував обмежити ціну на російський газ - за кілька годин після того, як російський лідер засудив цю ідею як "дурість".

Ціни на енергоносії різко зросли після вторгнення Росії в Україну, що змусило 27 країн ЄС вживати заходів.

"Ми повинні скоротити доходи Росії, які Путін використовує для фінансування цієї жорстокої війни", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Своєю чергою Путін сказав, що Москва відреагує на обмеження, повністю припинивши постачання.

"Ми не будемо постачати газ, нафту, вугілля, мазут - нічого не будемо постачати", - сказав він, якщо це буде суперечити інтересам Росії.

Європейські лідери звинуватили Москву у використанні експорту газу як зброї у відповідь на санкції Заходу проти російських фізичних осіб і компаній.

Трубопровід "Північний потік" до Німеччини закрили на невизначений термін, причому Москва прямо звинуватила у цьому санкції.

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Минулого тижня група країн G7 оголосила про обмеження ціни на російську нафту - крок, який, за їхніми словами, зменшить як доходи Москви, які вона використовує на війну в Україні, так і інфляцію на Заході.

Фінські дослідники нещодавно підрахували, що Росія заробила 158 мільярдів євро від зростання цін на викопне паливо за пів року війни, причому понад половина цієї суми припадає на імпорт ЄС.

Виступаючи на економічному форумі у далекосхідному місті Владивосток у середу, російський лідер засудив санкції як економічну агресію та "гарячку", що становить загрозу для всього світу.

За його словами, в жертву приноситься якість життя європейців, а бідні країни втрачають доступ до їжі.

"Ми бачимо, як виробництво та робочі місця в Європі закриваються одне за одним", - заявив він.

Хоча Путні визнав, що в Росії зростає інфляція, він заперечив згубний вплив санкцій на російські компанії: "Я впевнений, що ми нічого не втратили і нічого не втратимо". Водночас російським компаніям важко отримувати вкрай необхідні імпортні запчастини.

Путін вважає, що довіра до долара, євро та фунта втрачається на очах у людей - у той час як Росія виходить із війни зі зміцненим суверенітетом.

Автор фото, Tass via Reuters

Росія почала широкомасштабне вторгнення в Україну 24 лютого і зараз окупувала близько п'ятої частини території країни. Українська армія відкинула росіян з районів навколо Києва та на півночі країни, і тепер вони стикаються з українським контрнаступом на півдні та сході.

Західні країни відповіли на війну кількома пакетами санкцій. Європейський Союз спробував скоротити свою залежність від російського газу та нафти - і в п'ятницю міністри енергетики ЄС спробують вирішити, як захистити споживачів і підприємства від загрози величезних рахунків протягом зими.

Напередодні зустрічі Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа послабила свою залежність від російського газу. Газові сховища вже заповнені на 82%, а також зросли поставки зі США, Норвегії, Алжиру та інших країн.

До вторгнення ЄС імпортував з Росії 40% газу, але сьогодні ця частка скоротилася до лише 9%, сказала вона.

Окрім обмеження ціни на російський газ, міністри ЄС шукали, як розмежувати вартість газу та ціну на електроенергію, які на європейському ринку пов'язані. Президентка комісії окреслила ще кілька планів:

Обов'язкова мета щодо скорочення використання електроенергії у пікові години

Обмеження доходів для компаній, які отримують неочікуваний прибуток від недорогої електроенергії, наприклад відновлюваної

"Внесок солідарності" від компаній, що займаються викопним паливом

Допомога енергетичним компаніям, що переживають труднощі, з підтримкою операційної діяльності в умовах нестабільного енергетичного ринку

Плани будуть передані міністрам енергетики в п'ятницю. Водночас один дипломат сказав BBC, що він налаштований скептично й сумнівається, що ці плани затвердять у такому вигляді.

Країни-члени ЄС вже відреагували на кризу серією пакетів для допомоги споживачам. На вихідних Швеція та Фінляндія оголосили про гарантії ліквідності для енергетичних компаній, тоді як Німеччина заявила, що витратить 65 мільярдів євро на допомогу вразливим верствам населення, а також податкові пільги для енергоємних підприємств.

У Владивостоці Путін також звинуватив Європу в обмані країн, що розвиваються, щодо експорту українського зерна завдяки угоді під проводом ООН щодо зняття військово-морської блокади Росії.

Місяцями судна не могли вийти з трьох чорноморських портів України, але минулого місяця поставки відновилися.

Путін сказав своїй аудиторії, що відтоді лише два судна із зерном відправилися в Африку, хоча насправді це не відповідає дійсності.

Він сказав, що хоче обговорити перегляд угоди, однак Україна назвала такі ремарки безпідставними.

Судна також вирушили до Ємену та Судану, а кілька суден зайшли до портів Єгипту.

За угодою всі вантажі погоджуються спільним центром у Туреччині. У центрі кажуть, що наразі дозволили транспортувати 2 мільйони тонн, зокрема до Туреччини та Близького Сходу, а також до портів ЄС.