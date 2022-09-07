Успіх ЗСУ на Харківщині і що відомо про військовий облік для жінок. Теленовини BBC 07.09.2022

1 година тому

У випуску:

ООН боїться ядерної катастрофи на Запорізький АЕС і закликає створити на окупованому росіянами ядерному об'єкті зону безпеки.

Путін погрожує залишити Європу без газу, нафти й вугілля. Як Європа готується до складної зими.

Військовий облік для жінок в Україні відклали на рік - до 1 жовтня 2023 року. Пряме включення кореспондентки ВВС Вікторії Жуган.

Сполучені Штати вважають, що Росія купує боєприпаси в Північної Кореї. Що відбувається із російською армією, аналізує оглядач ВВС Павло Аксьонов.

Ситуацію на півдні і на сході аналізує військовий експерт Олег Жданов.

Між Угорщиною та Україною розгортається дипломатичний скандал - через угорський підручник із географії. Говоримо з Михайлом Драпаком - експертом програми регіональних ініціатив та сусідства Аналітичного центру "Українська призма".

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