Україна отримає від США озброєнь ще на $675 млн. Що буде в пакеті

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Пентагон

Президент США Джо Байден схвалив постачання нової партії озброєнь Україні на 675 мільйонів доларів, повідомив міністр оборони країни Ллойд Остін перед початком традиційної зустрічі "Рамштайн", де обговорюється довгострокова підтримка України в протидії Росії.

Зустріч міністрів оборони різних країн-союзників України відбувається на авіабазі "Рамштайн" вже вп'яте. Перша зустріч пройшла 26 квітня, у ній взяли участь міністри оборони з 43 країн.

"Ми створили цю контактну групу, оскільки вільний світ прагне задовольнити найнагальніші потреби України. Але сьогодні ця контактна група має домовитися про підтримку відважних захисників України протягом тривалого часу", - сказав Остін.

Новий пакет допомоги, за його словами, включає більше високоточних снарядів GMLRS для HIMARS, 105-мм гаубиці, артилерійські боєприпаси, протирадіолокаційні ракети HARM, автомобілі Humvee, протитанкову зброю, стрілецьку зброю та інше.

Остін підкреслив, що зараз світ бачить "очевидний успіх спільних зусиль на полі бою" та підкреслив, що треба продовжувати протистояти "незаконній, імперській і нічим не виправданій загарбницькій війні, яку веде Росія".

"Ми зібралися тут, тому що відмовляємося жити у світі, де великі держави силою підважують кордони. Наша підтримка основного права України на самооборону не буде підірвана жодними розбіжностями", - підсумував він.

Автор фото, Пентагон

За час війни США надали Україні військову допомогу на кілька мільярдів в рамках спеціальної Ініціативи сприяння безпеці України або USAI - це програма міністерства оборони США, спрямована на підвищення спроможності України протидіяти російській військові агресії.

Ініціатива передбачає поставки зброї, консультації та навчання для українських військових. Гроші з них виділяються з пакету на 40 млрд доларів, який раніше схвалив конгрес США до кінця цього бюджетного року.

Важлива відмінність USAI від ленд-лізу, який має повноцінно запрацювати в новому бюджетному році, тобто з 1 жовтня, полягає в тому, що озброєння передають Україні безплатно.

А ленд-ліз, хоч і дозволяє передавати Україні озброєння за спрощеними процедурами, але відбуватиметься це в борг чи в лізинг, тобто за нього пізніше Києву доведеться заплатити.