Українська армія потроїла площу звільнених територій

Х'юго Бачега, Орла Герін та Метт Мерфі

BBC News

1 година тому

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Українські військові заходять у місто Куп'янськ

Від початку вересня понад 3000 квадратних км повернуто під контроль України, повідомив головнокомандувач ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

"На Харківському напрямку ми почали просуватися не тільки на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км", - заявив Валерій Залужний.

Він опублікував світлини, на яких зображені звільнені від росіян села Харківщини - Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка. "Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали "Масква", "Омск" й "Пітєр", дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ", - написав Залужний.

Таке значне просування означає, що сили Києва потроїли свої заявлені успіхи трохи більше ніж за 48 годин.

У четвер увечері президент Зеленський називав цифру в 1000 квадратних кілометрів, а потім у суботу ввечері - 2000 квадратних кілометрів.

Автор фото, Getty Images

ВВС не може перевірити ці цифри, а журналістам заборонений доступ на передову.

У суботу під час контратаки на сході українські війська увійшли до важливих міст Ізюм і Куп'янськ, які контролювала Росія.

Водночас офіційні особи з оборонного відомства Британії кажуть, що за межами цих міст досі тривають бойові дії. Своєю чергою, офіційні особи в Києві заявили, що українські сили ведуть бої за контроль над низкою населених пунктів навколо Ізюма.

Міністерство оборони Росії 10 вересня підтвердило відступ своїх сил із самого Ізюма та Куп'янська, що, за його словами, дозволить "перегрупувати" свої сили на території, яку утримують підтримувані Москвою сепаратисти. Там також підтвердили виведення військ із третього ключового міста - Балаклії - для "нарощування сил" на донецькому фронті. Українські сили увійшли в місто у п'ятницю.

У неділю, 11 вересня, ніяких заяв про відступ з російського боку ще не було. Водночас голова створеної Росією так званої "адміністрації" Харківської області рекомендував місцевим жителям евакуюватися до Росії "для порятунку життів".

На неперевірених кадрах у соцмережах видно довгі черги транспорту, що збираються на прикордонних переходах.

А губернатор Бєлгородської прикордонної області в Росії заявив, що людям, які стоять у чергах, нададуть мобільні пункти харчування, обігрів та медичну допомогу.

Швидкість контратаки заскочила росіян зненацька, і чеченський лідер Рамзан Кадиров - рішучий прихильник президента Володимира Путіна - здається, поставив під сумнів відступ Росії.

У повідомленні в телеграмі Кадиров сказав, що якщо ситуація для Росії не зміниться, він буде змушений запитати в керівництва країни пояснення ситуації.

Водночас росіяни досі утримують приблизно п'яту частину України, і мало хто уявляє собі швидке закінчення війни. А сам Кадиров наполягав, що "Росія переможе", а "зброя НАТО" буде знищена.

Українське просування - якщо воно триватиме - стане найзначнішою зміною на лінії фронту після того, як Росія відійшла з районів навколо Києва у квітні.

Куп'янськ був головним східним вузлом постачання Росії, і втрата Ізюма, який Москва понад місяць намагалася взяти на початку війни, сприйматиметься як велике приниження для президента Володимира Путіна.

За словами одного військового експерта, наступ знаменує собою перший випадок після Другої світової війни, коли Росія втрачає цілі підрозділи.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Український військовий біля російської машини з маркуванням Z у Харківській області в п'ятницю

Ці успіхи також сприйматимуться як ознака того, що українська армія здатна повернути окуповані території, що має вирішальне значення, оскільки Київ продовжує звертатися до західних союзників щодо військової підтримки.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що останні події показали, що українські сили можуть швидше завершити війну, маючи більше західної зброї.

У суботу офіційні особи з оборонного відомства Сполученого Королівства припустили, що велику частину відвойованої території майже не захищали.

Україна розпочала свій контрнаступ на сході на початку цього тижня, тоді як увага міжнародної спільноти була прикута до ймовірного наступу поблизу Херсона на півдні.

Аналітики вважають, що Росія перенаправила частину своїх найбільш досвідчених військ на захист міста.

Але, за словами чиновників, Україна наступає не тільки на сході, але й на півдні.

Речниця південного командування української армії Наталія Гуменюк повідомила, що на цьому фронті вони просунулися "від двох до кількох десятків кілометрів".

Однак російські сили, які воюють на південному фронті, закріпилися на оборонних позиціях і українські війська зіткнулися з сильним опором від початку наступу.

Водночас у Харкові в суботу внаслідок російського ракетного обстрілу, за словами місцевих чиновників, загинула людина і були пошкоджені кілька будинків.