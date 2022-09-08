У мультсеріалі "Свинка Пеппа" вперше показали одностатеву пару

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Channel 5

Хто не знає мультфільм "Свинка Пеппа"? Ну добре, можливо, повз когось він і пройшов непоміченим, але мільйони дітей, та й дорослих у Британії, США, Австралії і багатьох інших країнах (мультфільм чудово переклали на безліч мов) обожнюють рожеве поросятко, його родину і численних друзів.

Тож немає нічого дивного в тому, що автори серіалу спричинили якщо не фурор, то дуже бурхливу реакцію у глядачів, коли минулого вівторка по телевізору показали серію, де з'являється перше одностатеве подружжя батьків.

Епізод так і назвали "Родина", і в ньому нова подруга Пеппи, полярне ведмежатко Пенні, розповідає про своїх батьків.

"Я живу зі своєю матусею та іншою своєю матусею, - пояснює Пенні. - Одна мама в мене лікарка, а інша готує спагеті".

Серіал про свинку Пеппу і її друзів, створений британськими мультиплікаторами Марком Бейкером і Невілом Астлі, транслюють з 2004 року, але одностатеве подружжя з'явилося в ньому вперше за 18 років.

Можливо, авторів підштовхнула до цього запущена на одному з американських сайтів ще два роки тому петиція з вимогою додати до мультфільму про Пеппу одностатеву родину. Петиція відтоді зібрала майже 24 тис. підписів.

"Діти, що дивляться "Свинку Пеппу", - у вразливому віці, - писали організатори петиції, - і якщо не додати туди одностатеві сім'ї, це навчить їх тому, що лише родини з одним із батьків або різностатевими батьками - це нормально".

За словами Роббі де Сантоса, директора зі зв'язків із громадськістю благодійної організації Stonewall, що захищає права ЛГБТ-спільноти, поява одностатевої родини у мультяшному містечку, де мешкає Пеппа з друзями, - це чудовий крок.

"У багатьох дітей, які дивляться цей серіал, є дві мами або два тата, і для цих дітей та їхніх батьків дуже важливо, що їхній досвід показали у такій популярній дитячій програмі", - заявив в інтерв'ю ВВС де Сантос.

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Свинка Пеппа - далеко не перша дитяча програма, де фігурують одностатеві пари. В американському мультфільмі "Артур", призначеному для дітей віком від 4 до 8 років, ще у 2019 році, у 22-й серії, показали гей-весілля.

Тоді Марія Віра Велан, яка представляє дитячий канал PBS KIDS, де серіал "Артур" йшов до початку нинішнього року (він вже закінчився), у своїй заяві зазначила, що з точки зору PBS "дуже важливо представити широкий спектр дорослих, які беруть участь у житті дітей".

Теми одностатевих стосунків показали й у двох інших популярних американських мультсеріалах - "Час пригод" і "Всесвіт Стівена", щоправда, їх створювали для старших дітей - від 10 років і вище.

Що ж до останнього епізоду "Свинки Пеппи" з одностатевою родиною полярного ведмежатка Пенні, то він, як і варто було очікувати, викликав бурхливі дебати у твіттері.

"Лесбійки у "Свинці Пеппі"? А що, не можна просто робити дитячі мультфільми для дітей?" - написав один з користувачів соцмереж, звинувативши авторів мультфільму в тому, що вони зробили це для галочки.

"А що такого? - заперечує йому інший користувач твіттеру. - Мої діти побачили в мультфільмі першу одностатеву пару, і світ при цьому не впав!"