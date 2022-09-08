Королева Єлизавета II під медичним наглядом. Лікарі стурбовані станом її здоров'я

Шон Кофлан

Кореспондент ВВС у справах королівської родини

1 година тому

Автор фото, EPA

Лікарі занепокоєні станом здоров'я королеви Єлизавети II. Букінгемський палац заявив, що 96-річній главі британського престолу рекомендували залишатися під медичним наглядом.

"Після обстеження сьогодні вранці лікарі королеви стурбовані станом здоров'я Її Величності та рекомендували їй залишатися під медичним наглядом", - йдеться у заяві.

Наразі королева перебуває в Балморалі - своєму шотландському маєтку. Відомо, що до неї виїхав принц Чарльз, його дружина Камілла та принц Вільям.

Здоров'я Єлизавети II погіршилося у середу, 7 вересня, коли вона відмовилася від участі у віртуальному засіданні таємної ради. Лікарі рекомендували їй відпочивати.

Очевидно, що є значні занепокоєння щодо здоров'я королеви, і йдеться не лише про труднощі з пересуванням.

Є також непідтверджені припущення, що вона могла впасти. Однак у вівторок вона стояла на ногах і фотографувалася з усмішкою, коли призначала нового прем'єр-міністра.

Але через скасування в останню хвилину онлайн-засідання таємної ради не залишилося жодних сумнівів у тому, що здоров'я королеви - дуже слабке.

Прем'єр-міністр Ліз Трасс заявила, що "уся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу. Мої думки і думки людей у всьому Сполученому Королівству - з Її Величністю Королевою та її родиною".

Цього тижня Єлизавета II зустрічалася з Ліз Трас у Балморалі.

Через проблеми зі здоров'ям Єлизавета II вперше за часи свого 70-річного правління не змогла призначити нового прем'єр-міністра в Лондоні у Букінгемському палаці.

З липня Її Величність перебуває у шотландському замку Балморал, де зазвичай проводить літні канікули.

Родичі їдуть до Балморалу

Надходять повідомлення про те, що усі четверо дітей королеви або вже приїхали до Балморалу, або прямують до замку.

Королева має чотирьох дітей - принца Чарльза, принцесу Анну, принца Ендрю та принца Едварда.

Герцог Кембриджський Вільям, старший син принца Чарльза, також поїхав до Балморала.

До Шотландії також їдуть герцог і герцогиня Сассекські, повідомив їхній речник.

Пара, яка живе у США, зараз перебуває у Німеччині, щоб відзначити рік до проведення там "Ігор нескорених" - змагань для поранених військових ветеранів.